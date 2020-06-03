AKP'nin aleyhine çıkan anketlere Fahrettin Altun'dan açıklama

03 Haziran 2020 Çarşamba, 20:41

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, son zamanlarda kamuoyuyla paylaşılan anketlere ilişkin açıklama yaptı.

Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Fahrettin Altun, AKP'nin aleyhine sonuçlanan ve kamuoyuyla paylaşılan anketlerin, "hileli ve sahte" olduğunu iddia etti.

Son dönemlerde birçok kamuoyu araştırma şirketi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve partisinin giderek ilgi kaybettiğini işaret eden anketleri paylaşmıştı.

Paylaşılan anketlerin sahte ve hileli olduğunu iddia eden Fahrettin Altun bir tablo paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Kamuoyunu sahte ve hileli anketlerle yanlış yönlendirerek zihinlerimizi işgal etmeye ve toplumumuza istikamet çizmeye çalışan odaklara karşı vatandaşlarımızı hakikatle buluşturmak için tüm gücümüzle çalışacağız. Her zaman hakikatin sözcüsü olacağız."

ÖZKİRAZ ŞEFFAFLIK İSTEDİ

Altun'un iddiasına cevap veren Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, tüm firmaların kendileri gibi anketlerini, maliyetini ve finansörlerini açıklamasını istedi.



Özkiraz, Altuna yanıt verdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Altun harika bir konuya değinmiş; tüm firmalar bizim yaptığımız gibi anketlerini maliyetini ve finansörlerini açıklamalıdır. Avrasya'dan başka sosyal medya hesabinda sözleşme ve faturasını paylaşan yok. Dünyada araştırmacılar benim gibi kimi desteklediklerini de açıklıyor."