AKP'nin gerici uygulamalarına bir yenisi eklendi: Din İşleri Subaylığı...

04 Aralık 2020 Cuma, 09:50

AKP ile birlikte hayata geçirilen gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi. Sadece savaş dönemlerinde kullanılan ve ‘Kıbrıs Barış Harekatı’ndan beri ataması yapılmayan ‘Din İşleri Subaylığı’ için yeniden kadro açıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından verilen ilanda, gerici çevrelerin zaman zaman gündeme getirdiği kadro yer aldı. Gerici yeni Akit, ‘müjdeli haberi’ sürmanşetinden verdi.

İlanın açılma gerekçesini BirGün’e değerlendiren emekli askerler, yandaş kadroların TSK içine doldurulduğunu hatırlatarak, iktidarın yine bir din istismarı peşinde olduğunu belirtti. Kararın yanlış olduğuna değinen emekli askerler kararın yanlış olduğunu vurguladı:

ELLERİNDE İKİ KOZ KALDI

Emekli Amiral Türker Ertürk: Ordu içerisinde kendi kadroları olduğu zaten bilinen bir gerçek. Buralara şimdiye dek böyle bir kadro açma ihtiyacı duymamışlardı. Ancak bugün iktidarın bitip tükenmekte olduğunu görüyoruz. Bu durumda ellerinde iki koz kaldı kullanabilecekleri. Bunlardan biri milliyetçilik, diğeri ise din istismarı.

Tabii ki çok uzunca süredir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temel kodlarını da değiştirmeye çalışıyorlardı. Önce kadro açıp sonra buralara kendi yandaşlarını atayacaklar. Amaç tabii ki din hizmeti değil din istismarı.

ORDU DAHA DA SİYASALLAŞACAK

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş: Meseleyi tarihsel yönleriyle düşünelim. Atatürk zamanında imam subaylar vardı. Bu subaylar kendi alanlarında gereken okullardan mezun olan, oldukça başarılı insanlardı.

Öncelikle askerlik mesleğini biliyorlardı ve ancak ondan sonra imam subaylık yapıyorlardı. Ancak Atatürk’ün kurduğu düzen başkaydı. Siyaset ile din ilişkisini ayrı tutan bir noktada askerin maneviyatını yükseltmek üzerineydi. Fakat bugün kurulmak istenen daha çok ordunun siyasallaşması için yapılan başka bir amaç gibi görünüyor.