AKP'nin ithal oyunu: "Üretici perişan oldu"

29 Haziran 2021 Salı, 10:45

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yapılan açıklamalarda stoklarla yeterli miktarda arpa olduğu belirtilmesine rağmen, 24 Haziran tarihi itibariyle yurtdışından arpa ithal edilmesinin yolunun açıldığını belirterek, “AKP yanlış tarım politikaları ile üreticiyi ve tüketiciyi ithale mecbur bıraktı” dedi.

2020 yılında çiftçiden 1800Tl/Ton fiyatı ile ekmeklik buğday alan iktidarın, Ağustos 2020’de, yurt dışından ithal hasat sonu ekmeklik buğdayı 2 bin 450 TL/Ton fiyatı ile alım yaptığını hatırlatan Ömer Fethi Gürer, bu yıl da arpa ithalatı ihalesinde ton başına ortalama 270 dolardan yurtdışı alımı yapılacağına dikkat çekti.

Gürer, “Yaklaşık 2 bin 400 liraya ithal edilecek arpa TMO tarafından iç piyasaya 1950 liradan satılacak. Bu ne kadar piyasayı dengeleyecek göreceğiz. TMO 1950 TL/Ton fiyatla ihtiyacı olan besici ya da sanayicinin talebini karşılasın. Bu süreçte TMO 2 bin 400 TL/Ton fiyatla ithal edip 1950 TL/Ton fiyatla vereceği arpa, bazı yandaşların eline geçip yine piyasada 2 bin 500TL/ton fiyatı ile satılmaması için sıkı denetim ve kontroller sağlanmalıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu dönemki kurum zararı ne kadar olacak, bekleyip göreceğiz” dedi.

TMO’NUN AÇIKLADIĞI TABAN FİYATLAR, YEMDEKİ ARTIŞI TESCİLLİYOR

TMO’nun 2019 yılında arpanın ton başına taban fiyatını 1100 lira, 2020 yılında ise 1275 lira olarak açıkladığını anımsatan Gürer, 2021 yılı taban fiyatının ise 1750 liraya çıktığına dikkat çekti. Gürer, “Buradan da anlaşılıyor ki yem fiyatları son 2 yıl içinde neredeyse iki katına çıktı. TMO bile arpanın taban fiyatını son 2 yılda yüzde 80’lerin üzerinde artırım yaptı. Ancak çözüm ithalde arandı.3 milyon hektar hububat ekim alanının son 30 yılda ekim dışı kalması bu süreci yarattı ve bu yıl yaşanan kuraklık da sorunu katladı” diye konuştu.

Gürer, TMO’nun bu yıl 1750 liradan taban fiyat açıklamasına rağmen yurt içi borsalarında 2 bin 500 liradan işlem gören arpanın, 1950 liradan satılacağının açıklanmasının ardından borsa fiyatlarının da 2 bin 700 liraya kadar çıktığını kaydetti.

AKP, YERLİ ÜRETİCİYİ YOK SAYIYOR

Arpada 1750 lira taban fiyat açıklayarak yerli üreticinin talebini hiçe sayan TMO’nun, yurtdışından 2 bin 400 liraya arpa ithal edecek olmasının, beceriksiz tarım politikaları ile ortaya çıkan durumun tescili olduğunu ifade eden Gürer, “Yerli üreticiyi yok sayan AKP iktidarı, birkaç aracı ve yabancı arpa üreticisi için kesenin ağzını açabiliyor. Bu yerli üreticiye, iktidar eliyle vurulan büyük bir darbedir” şeklinde konuştu.

TMO’nun benzer bir uygulamayı geçen yıl buğday ithalatında yaptığını da anımsatan Gürer, “Geçen yıl yerli çiftçinin tonu 1800 liradan alınan makarnalık buğday, hasat döneminde yabancı üreticilerden 2 bin 450 liraya ithal edildi. Yanlış tarım politikaları ve öngörüsüz tarım yönetimi bu sorunları yaratıyor. 3 milyon hektar hububat alanı ekim dışı kaldı, sulama suyu projeleri çok bölgede ya başladı, bitmedi ya da hiç başlamadı” dedi.

ÇİĞ SÜT ÜRETİCİSİ PERİŞAN OLDU

Ülkemizde 21 milyon hektar olan mera alanının son yıllarda 11 milyon hektara kadar düştüğünü söyleyen Gürer, “Mısır, soya, ayçiçeği tohumu küspesi, pamuk tohumu küspesinden oluşan karma yem hammaddesinde bile ithalata bağımlıyız. ‘Yem fiyatlarındaki artışı durduracağız’ diye açıklama yapan iktidarın, öncelikle bu alanda stratejik bir planlama yapması gerektiği açıktır. Neredeyse yılın 12 ayı kapalı ortamlarda beslenen ve sürekli yem verilen hayvanların beslenmesindeki girdi maliyetlerinin düşürecek köklü çözümlere gereksinim vardır” dedi.

Yem fiyatlarındaki önlenemeyen artışın süt üreticilerini de derinden yaraladığını kaydeden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, acilen mera alanlarını ıslah edilip tohumlanarak ot veriminin artırılması, ithal yem yerine, üreticinin kendi kaba yemini kendisinin üretmesine olanak sağlayacak destekleme ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

SÜT ÜRETİMİNDE SORUNLAR DAHA DA ARTACAK

Girdi maliyetlerinin düşürülememesi durumunda süt ineklerinin kesime gönderilmeye devam edeceğini, bunun sonucu olarak da süt üretiminde ciddi sorunların yaşanacağını kaydeden Gürer, Ulukışla ilçesine bağlı Hacıbekirli köyünü ziyareti sırasında karşılaştığı besici Mehmet Şen’in “Bize destek falan vermesinler, çiğ sütümüzü yaptığımız masrafa uygun fiyatlarla alsınlar yeter” şeklindeki sözlerini hatırlattı.

ÇİĞ SÜT DESTEKMELE KRİTERLERİ RESMİ GAZETEDE

Çiğ süt desteklemelerine ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle ilgili değerlendirmelerde de bulunan CHP Milletvekili Gürer, yönetmeliğe göre desteklemelerin ürettiği çiğ sütü, süt işleme tesislerine, fatura ve makbuz karşılığında satan ve Bakanlık Süt Kayıt Sistemi veri tabanında kaydı olan üreticiye yapılacağının belirlendiğini ifade etti.

Gürer, ürettiği çiğ sütü, üretici örgütleri aracılığıyla süt ürününe çevirerek Et ve Süt Kurumuna satan üreticilerin desteklemelerden yararlanacağını, çiğ süt desteklemelerinden yararlanacak işletme ve sütün elde edildiği hayvanların TÜRVET’e kayıtlı olmasının gerektiğinin de Resmi Gazete’de yayınlandığına dikkat çekti.