CHP'li Gürer’in buluştuğu çiftçi uyardı: Ekmeğe una erişmek zor olacak

27 Haziran 2021 Pazar, 15:22

Niğde İmrahor köylüleri kuraklıktan etkilendiklerini, köydeki çiftçilerin icralık ve bankalara borçlu olduğunu söyledi. CHP Niğde Milletvekili Gürer’e sıkıntısını anlatan bir çiftçi, “Mazot 7 lira. Biçerdöverine, gübresine veriyorsunuz. En son çiftçinin eline kalan borçtur. Evine götüreceği buğday da yok. Belki bu yıl Türkiye genelinde un fiyatları 250 lirayı görecek” dedi.

“EKMEĞE UNA ERİŞMEK ZOR OLACAK”

CHP’li Gürer ise şöyle konuştu:

“Türkiye’de yanlış tarım politikası arpada buğdayda Türkiye’yi ithalatçı konuma taşıdı. Yine iktidar ithalat için kapıyı açtı. Oysa Türkiye’nin arpada da buğdayda da kendi kendine yeten bir ülke durumunda olması gerekirdi. Ülkemizde ne yazık ki 2 milyon buğday ekilen alan artık ekilmiyor. Görüldüğü gibi bu yıl kuraklık nedeniyle de biçerdöver bu tarlalara girmiyor. Alan ekili, buna rağmen ekili alanda ürün yok. Ekmeğe, una erişmek çok zorlaşacak. İthal getiriyorlar. İthal getirdikleri, Türkiye’deki taban fiyattan daha pahalı bir ürün olacak"