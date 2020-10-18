AKP’nin Meclis’e sunduğu torbadan ‘güvencesizlik’ çıktı

18 Ekim 2020 Pazar, 05:30

İşçiye güvencesizlik öngören pakette işverene ise destek yağdırıldı. Öneriyle yurtdışındaki para, altın ve döviz gibi kaynağı Türkiye’ye getirenler ile yurtiçindeki işletme kayıtlarında yer almayan para, altın ve dövizi kayda geçirenler hakkında hiçbir vergi incelemesi yapılmayacak.

AKP’nin Meclis’e sunduğu, tam adı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” olan “torba teklifte” yer alan düzenlemeler şöyle:

- Cumhurbaşkanına ücretsiz izin uygulaması ile işten çıkarma yasağı süresini 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatma yetkisi verilmişti. Teklif ile cumhurbaşkanı kısa çalışma ödeneğinde de süreyi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek. Bu durumda marttan bu yana kısa çalışma ve ücretsiz izin nedeniyle düşük ücret almakta olan işçiler, gelecek yılın ortasına kadar aynı şekilde eksik ve düşük ücret almaya devam edecek.

- Kısa çalışmadan vazgeçen işverenlere sağlanan normalleşme desteğinde de süre 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılabilecek.

KISMİ ZAMANLIYA TEŞVİK

- Kısmi zamanlı çalışmayı kabul edenlere gelir vergisi ve damga vergisi istisnası getirilecek. Ancak bu istisnadan yararlanılabilmesi için kısmi zamanlı çalışanın çalışmadığı gün sayısı kadar kısmi zamanlı yeni bir çalışanın istihdam edilmesi ve 6 ay çalıştırılması gerekecek. Cumhurbaşkanı, destek süresini 4 yıla kadar uzatabilecek.

- 25 yaşını doldurmayan veya 50 ve üzeri yaşta olan işçilerle hiçbir koşul olmadan “belirli süreli iş sözleşmesi” imzalanabilecek. Oysa yasada “belirli süreli sözleşmeler” için bazı koşullar gerekiyordu. 25 yaşını doldurmayan işçilerle yapılacak belirli süreli iş sözleşmesinin süresi, işçinin 25 yaşını doldurduğu tarihi geçemeyecek. Belirli süreli iş sözleşmelerinin toplam süresi 2 yılı aşamayacak. Mevzuatta, “belirli süreli iş sözleşmeleri” istisna olarak uygulanıyordu. Aslolan “belirsiz süreli sözleşmelerdi”. “Belirli süreli sözleşmelerde” belirlenen sürenin sonunda sözleşme kendiliğinden sona erdiği için işçinin kıdem tazminatı alabilmesi zora giriyor.

- 25 yaş altındaki gençlerin kısmi süreli çalışmaları teşvik edilecek. Ay içinde 10 günden az çalışanlar için yüzde 2 iş kazası ve meslek hastalıkları primi ile yüzde 7.5’i işveren, yüzde 5’i sigortalıya ait olmak üzere yüzde 12.5 oranında genel sağlık sigortası primi işveren tarafından ödenecek.

- İşten atılan işçiler 90 gün içinde yeni iş bulur ve bir yıl süreyle kesintisiz çalışırlarsa işsizlik ödeneğinden yararlandıkları sürelerin sigorta primi işveren ve sigortalı hisselerinin tamamı “İşsizlik Fonu”ndan karşılanacak.

- Kadınları, gençleri veya mesleki yeterlilik belgesi bulunanları istihdam eden işverenlere prim desteğinde sürenin 2024 başına kadar uzatılabilmesi için cumhurbaşkanına yetki verilecek.

- İlave istihdam sağlayan işverenlere verilecek prim desteği, gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği uygulamasında da süre, 2024 başına kadar uzatılabilecek.

- Ahilik Sandığı’nda uygulama 2024’te başlayacak. Böylece esnaftan sandık için yapılacak kesintiler de ertelenmiş oldu.

34.34 TL DESTEK!

- İşveren, 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 arasında işten ayrılanlar ile hizmetleri SGK’ye bildirilmeksizin (sigortasız) çalıştırılanları işe alırsa günlük 44.15 lira destek verilecek. Eğer işveren, işçiyi işe alıp ücretsiz izne çıkarırsa işçiye günlük 39.24 lira nakdi ücret desteği sağlanacak. İşveren tarafından işe alınmayanlara ise hane başına günlük 34.34 lira destek verilecek. Düzenleme ile işçiyi SGK’ye bildirmeksizin yani sigortasız çalıştıranlara bir anlamda “af”, bir de üstüne destek verilmiş olacak.

- İşverene Ocak 2019 ile Nisan 2020 döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilecek her bir sigortalı için destek verilecek.

KAYITTA OLMAYAN PARAYA AF

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymeti Türkiye’ye getirenler bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Yurtdışındaki kredilerin kapatılmasında kullanabilecek. Bu durumda borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme şartı da aranmayacak. Türkiye’ye getirilen varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın işletmelere dahil edilebilecek. Ayrıca Türkiye’de bulunan ancak işletmelerin kayıtları arasında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların yasal defterlere kaydedilebilmesine olanak sağlanacak. Tüm bu varlıklar için hiçbir surette vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılamayacak. Süre, 30 Haziran 2021 olarak belirlendi. Ancak cumhurbaşkanı bu süreyi 1 yıla kadar uzatabilecek.

GAZETECİYE YIPRANMA HAKKI PAKETTE

- Anayasa Mahkemesi, gazetecilerin yıpranma hakkında iptal kararı vermişti. Öneri ile gazetecilere yıpranma hakkı yeniden düzenlenecek.

KURUMLAR VERGİSİ YETKİSİ

- Cumhurbaşkanına yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını 5 puana kadar indirme ve yeniden kanuni seviyeye getirme yetkisi verilecek.