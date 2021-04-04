Fahrettin Altun'dan Montrö bildirisi için bir açıklama daha: Sadece imzacılar değil...
103 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir açıklama daha yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 103 emekli amiralin Montrö bildirisine ilişkin yeni bir açıklama daha yaptı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlattığını hatırlattı.
Fahrettin Altun, "Sadece imzacılar değil, onları cesaretlendiren de hukuk önünde hesap verecek." değerlendirmesinde bulundu.
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