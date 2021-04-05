Son dakika... Gözaltındaki emekli amirallere yöneltilecek 3 soru

05 Nisan 2021 Pazartesi, 12:41

Emekli 104 amiralin yayımladığı Montrö bildirisi soruşturması kapsamında, bildiride imzası bulunan emekli amirallere yöneltilecek üç kritik soruya DHA muhabiri ulaştı.

EMEKLİ AMİRALLERE 3 SORU

Emekli amirallere, bildirinin hazırlanma sürecinden, yayınlanan son içeriğinden, yayınlanacağı tarihten ve saatten haberdar olup olmadıkları sorulacak.

NE OLMUŞTU?

Emekli amiraller, "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularında dün bir bildiri yayımlamıştı.

AKP’li ve Saray’dan birçok ismin “Darbe bildirisi” benzetmesinde bulunması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından amirallerin bildirisi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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