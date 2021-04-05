Son dakika... Emekli Amirallerin gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
Son dakika gelişmesi... Montrö bildirisine imza atan amiraller hakkında başlatılan soruşturma sonrasında bu sabah ilk gözaltı haberleri gelmeye başladı. Gözaltılarla ilgili olarak CHP'den ilk açıklama Engin Özkoç'tan geldi.
Emekli 104 amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah ilk gözaltı haberleri gelmeye başladı. Soruşturma kapsamında, imzacı emekli amiraller gözaltına alındı.
Gözaltı haberlerine CHP'den ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özkoç, "Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. Vatanseverler dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek" diye yazdı.
Emekli Amiral Cem Gürdeniz evine gelen polislerce gözaltına alındı.— Engin Özkoç (@enginozkoc) April 5, 2021
Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük.
VATANSEVERLER DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE BOYUN EĞMEYECEK! https://t.co/fEg09eo803
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