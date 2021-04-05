Son dakika... Emekli Amirallerin gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki

05 Nisan 2021 Pazartesi, 08:06

Emekli 104 amiralin imzasıyla yayımlanan Montrö bildirisiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bu sabah ilk gözaltı haberleri gelmeye başladı. Soruşturma kapsamında, imzacı emekli amiraller gözaltına alındı.

Gözaltı haberlerine CHP'den ilk tepki CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan geldi. Twitter'daki hesabı üzerinden bir açıklama yapan Özkoç, "Türkiye için utanç verici bir gün. Biz bu oyunları daha önce de gördük. Vatanseverler dün olduğu gibi bugün de boyun eğmeyecek" diye yazdı.