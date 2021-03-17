AKP'ye "Andımız"ın kaldırılmasını Soros'un fonladığı kuruluş önerdi: "Harfiyen uyduğu ve uyguladığı maddeler..."
"Andımız" kararı tartışılmaya devam ediliyor. Mollaveisoğlu yazısında "Andımız"ın kaldırılmasıyla ilgili "AKP’nin harfiyen uyduğu ve uyguladığı maddeler Soros fonları ile hazırlanan reform taslağının içindeydi..." hatırlatmasında bulundu. Mollaveisoğlu, "Devlet Bahçeli Sorosçu diye, bin günü aşkın tutukluluğu cezaya dönüşen Osman Kavala’ya yüklenirken, Erdoğan’ın halen yanı başında duran suflörü Can Paker’i görmüyor..." ifadelerini kullandı.
Danıştay'ın "Andımız" kararı tartışılmaya devam ediliyor. CHP, İYİ Parti, MHP Danıştay'ın kararına sert tepki gösterdi.
Andımız, kararı siyasetin gündeminde üst sıralarda yer alırken, Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, “Bahçeli ‘Andımız kararını’ ortağında aramalı...” başlıklı yazısında kararın arka planına ve AKP’nin yol haritasına değindi.
“SOROS’UN TÜRKİYE’DEKİ GÖLGESİ YOL ARKADAŞI”
“Andımız yasağına AKP ant içmişti...” diyen Mollaveisoğlu, Andımız’ın kaldırılmasını AKP’ye TESEV’in önerdiğini TESEV’i de küresel para spekülatörü George Soros’un fonladığını kaydetti.
Tuncay Mollaveisoğlu, şunları kaydetti:
“İktidarlarının ilk yılıydı..
Kamu Yönetimi Reformu’nu hazırlamış, bu reform paketini partilerine yol haritası yapmışlardı...
Daha önce yazdım, AKP’nin harfiyen uyduğu yol haritasının altında Can Paker’in başkanlık yaptığı TESEV vardı... Türkiye’nin bu köklü düşünce kuruluşu o yıllarda Can Paker’in uluslararası ilişkilerinin yardımıyla ciddi dış fonlar bulabiliyordu.
Bu fonların başında turuncu devrimlerle ulus devletleri çökerten, operasyon yaptığı ülkelere ‘sözde demokrasi’ vaat eden küresel para spekülatörü George Soros vardı.
Yani Can Paker, Soros’un Türkiye’deki gölgesi, temsilcisi, yol arkadaşı ve fonladığı isimdi.”
“SOROS FONLARI İLE HAZIRLANAN REFORM TASLAĞININ İÇİNDEYDİ”
Mollaveisoğlu yazısını şöyle sürdürdü:
“Paker, TESEV’i, AKP’nin bir danışma organına dönüştürmüş, vakfın siyaset üstü çizgisini yerle bir etmişti.
Soros fonları ile hazırlananan ve AKP’de Erdoğan ve yönetimin önüne konulan Kamu Yönetimi Reformu’nun başlıkları arasında bilin bakalım ne vardı?
‘Andımız’ın okullardan kaldırılması!
‘Sivilleşme’ adı altında AKP’ye verilen yol haritasında; ulusal bayramların çağdışılığından, stadyumlardaki törenlerin diktatörlük rejimlerini çağrıştırdığından, bu törenlerin kaldırılması gerektiğinden, asker uğurlamalarının “militarist” olduğu, insan odaklı sivilleşme ruhuna uymadığı eleştirilerinden... T.C. ifadesinden, alt kimliklerden...
AKP’nin harfiyen uyduğu ve uyguladığı maddeler Soros fonları ile hazırlanan reform taslağının içindeydi...
Hani, Türkiye’ye ‘Sizin en iyi ihraç malınız, ordunuzdur’ diyen Soros!
Devlet Bahçeli Sorosçu diye, bin günü aşkın tutukluluğu cezaya dönüşen Osman Kavala’ya yüklenirken, Erdoğan’ın halen yanı başında duran suflörü Can Paker’i görmüyor...
Andımız neden kaldırıldı ve nereye bakmamız lazım, anlatabildim mi?”
Video Haberler
- Boğaziçililer hakim karşısına çıkıyor
- Babacan'ın konuşması sırasında dikkat çeken pankart
- Beyaz TV'nin haberi alay konusu oldu
- Başkent'te akıl olmaz olay
- AKP'li Başkan'a CHP'li isimden olay yanıt
- Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şoke etti
- Taciz iddiası! Anan bacın yok mu? deyip dövdüler
- ABD'de bir ilk! Duygu dolu anlar kameraya yansıdı
- 'Şırdancı Bedo' sosyal medyayı ayağa kaldırdı
- Dikkat! Kanserden kısırlığa birçok hastalığın nedeni
En Çok Okunan Haberler
- Hande Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu
- Ali Koç'tan otomotiv sektöründe rekor yatırım açıklaması
- İstiklal Marşı sessiz okunsun
- Koca'ya 'illallah' dedirttiler
- Eğitime ara verildi
- Başsavcılık'tan Öcalan açıklaması
- Peskov'dan Suriye açıklaması
- Koronavirüs aşısı olanlarla ilgili flaş karar
- Ekrem İmamoğlu davasında karar açıklandı
- Koca, vaka sayısı en çok artan ve azalan illeri açıkladı