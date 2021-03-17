17 Mart 2021 Çarşamba, 11:29

Danıştay'ın "Andımız" kararı tartışılmaya devam ediliyor. CHP, İYİ Parti, MHP Danıştay'ın kararına sert tepki gösterdi.

Andımız, kararı siyasetin gündeminde üst sıralarda yer alırken, Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, “Bahçeli ‘Andımız kararını’ ortağında aramalı...” başlıklı yazısında kararın arka planına ve AKP’nin yol haritasına değindi.

“SOROS’UN TÜRKİYE’DEKİ GÖLGESİ YOL ARKADAŞI”

“Andımız yasağına AKP ant içmişti...” diyen Mollaveisoğlu, Andımız’ın kaldırılmasını AKP’ye TESEV’in önerdiğini TESEV’i de küresel para spekülatörü George Soros’un fonladığını kaydetti.

Tuncay Mollaveisoğlu, şunları kaydetti:

“İktidarlarının ilk yılıydı..

Kamu Yönetimi Reformu’nu hazırlamış, bu reform paketini partilerine yol haritası yapmışlardı...

Daha önce yazdım, AKP’nin harfiyen uyduğu yol haritasının altında Can Paker’in başkanlık yaptığı TESEV vardı... Türkiye’nin bu köklü düşünce kuruluşu o yıllarda Can Paker’in uluslararası ilişkilerinin yardımıyla ciddi dış fonlar bulabiliyordu.

Bu fonların başında turuncu devrimlerle ulus devletleri çökerten, operasyon yaptığı ülkelere ‘sözde demokrasi’ vaat eden küresel para spekülatörü George Soros vardı.

Yani Can Paker, Soros’un Türkiye’deki gölgesi, temsilcisi, yol arkadaşı ve fonladığı isimdi.”

“SOROS FONLARI İLE HAZIRLANAN REFORM TASLAĞININ İÇİNDEYDİ”

Mollaveisoğlu yazısını şöyle sürdürdü:

“Paker, TESEV’i, AKP’nin bir danışma organına dönüştürmüş, vakfın siyaset üstü çizgisini yerle bir etmişti.

Soros fonları ile hazırlananan ve AKP’de Erdoğan ve yönetimin önüne konulan Kamu Yönetimi Reformu’nun başlıkları arasında bilin bakalım ne vardı?

‘Andımız’ın okullardan kaldırılması!

‘Sivilleşme’ adı altında AKP’ye verilen yol haritasında; ulusal bayramların çağdışılığından, stadyumlardaki törenlerin diktatörlük rejimlerini çağrıştırdığından, bu törenlerin kaldırılması gerektiğinden, asker uğurlamalarının “militarist” olduğu, insan odaklı sivilleşme ruhuna uymadığı eleştirilerinden... T.C. ifadesinden, alt kimliklerden...

AKP’nin harfiyen uyduğu ve uyguladığı maddeler Soros fonları ile hazırlanan reform taslağının içindeydi...

Hani, Türkiye’ye ‘Sizin en iyi ihraç malınız, ordunuzdur’ diyen Soros!

Devlet Bahçeli Sorosçu diye, bin günü aşkın tutukluluğu cezaya dönüşen Osman Kavala’ya yüklenirken, Erdoğan’ın halen yanı başında duran suflörü Can Paker’i görmüyor...

Andımız neden kaldırıldı ve nereye bakmamız lazım, anlatabildim mi?”