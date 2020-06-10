Akşener, Erdoğan'a böyle seslendi: Atatürk kompleksinden sıyrıl artık

10 Haziran 2020 Çarşamba, 11:42

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı.

Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılması konusunda, "Önerilerinde samimiler mi merak ettik… Dün Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdik. Bilin bakalım ne oldu? Ak Parti ret oyu verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı. Ve önergemiz reddedildi… Milletimizin maneviyatı oyuncağınız değil, öneriyi getiriyorsanız gerekeni yapacaksınız" dedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

"ERDOĞAN VE EKİBİ DERS ALMIYOR"

Yanlış icraatlere tepki gösterdik, önerilerde bulunduk. Kimi yuarım yamalak uygulandı, kimi hiç uygulanmadı. Siyasi irade sınıfta kaldı. Salgında yeni bir döneme girdik. Sayın Erdoğan ve ekibi hatalarından ders almıyor. Geçen hafta sokağa çıkabilme, çıkamama tekrar çıkamama komedisine hep birlikte şahit olduk. Dijital iletişimle tüm dünya bir araya geldi. Sanatçılar canlı konserler verdi, Zoom üzerinden toplantılar yapıldı, sanatçılar konser verdi ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuşamadı, basın üzerinden haberleşiyorlar. İçişleri Bakanı sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Buna günlü razı olamayan Sayın Erdoğan bunu iptal ediyor. Krizi yönetemiyorlar, olan millete oluyor.Buradan Sayın Erdoğan’ı uyarıyorum. Normale dönüş, salgına dönüşmesin. Milletimiz bir yandan salgınla bir yandan da krizle uğraşırken iktidar ve küçük ortağı gündemi değiştirmeye çalışıyor. Biz madem dış güçler operasyon yapıyor, millet masası kurulsun diyoruz, onlar darbe diyor.

Vatan millet sevgisinden Atatürk sevgisinden kimsenin şüphesinin olmadığı Müyesser Yıldız’ın İsmail Dükel’i gözaltına aldılar. Sebebi terör… Ülkenin önemli meselelerini gündemden çıkarıp suni kirzlerle gündemi değiştirmeyi bırakın.Ayasofya bunun bir örneği. Biliyorsunuz bu arkadaşlar 18 yıldır zaman zaman sıkıştıklarında Ayasofya'yı gündeme getirirler. Önerilerinde samimiler mi merak ettik. Dün Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdik. AKP ret oyu verdi. MHP ve HDP çekimser kaldı ve önergemiz reddedildi. İnsana böyle ayna tutarlar. Bu utanç size yeter.

"DAMADA MAHMUT MU DİYEYİM?"- VİDEO





Kimse umudunu kaybetmesin, bu günler de geçecek. İktidar yarı yolda bıraksa da biz her zorluğu yeneriz. Bu sorumsuzlukları göstermek bizim vazifemiz. Doğru işleri de alkışlarız. Biz önerdik, onlar Tarsim çiftçimize el attılar. Mesela Çanaklı Deresi’ndeki 5. HES’i yapmayın dedik, biz söyledik onlar yaptı Çanakçı kazandı.Birçok konuda öneriler sunuyoruz, şöyle yaparsanız daha iyi olur diyoruz. Onların akıllarında Hazine ve Maliye Bakanı’na damat demem kalıyor. Kendisi söyledi en önemli meziyeti damat olmayı. Benim damada damat demem neden sorun oluyor. Çiçek Abbas’da İlyas Salman’ın dediği gibi: Mesela ne diyem Mahmut mu diyem.Yeni bir paket açıkladılar. Bütüncül bir plan var mı tabi ki yok. Çünkü damadın inşaatla büyüyen bir ekonomi anlayışı var. İnşaatçılar kurtarılıyor. Yeni açıklanan paketle konut fiyatları bir haftada yüzde 10 arttı. Burada kazanan mütteahhitler oldu.

Salgın sürecine bozuk bir bütçeyle girdik. Damat beyi hangi konuda uyardıysak tersi şekilde hareket etmiş. Yüzde 4,5 büyümeyle böbürlendirği ilk çeyrekte yatırım rakamlarına bakın hepsi düşmüş. Sayın Erdoğan’ın takımında en az damat bey kadar başarılı olan biri daha var. Sayın Tarım Bakanı. Tarım ürünlerinin ne kadar stratejik olduğu gerçeğini artık herkes anladı.

"ATATÜRK'LE HESAPLAŞMAKTAN KURTUL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen İYİ Parti lideri Akşener, "Bu düzenle memleketin uçuruma sürüklendiğini anla artık. Demokrasi olmadan ekonomik kalkınma olmayacağını anla artık. Hukuk olmadan Türkiye’nin uçmayacağını anla artık. Milletin sesini duymadan hizmet olmayacağını anla artık. Ama anlamıyorsun... Dün akşamki konuşmanda hala çıkmış diyorsun ki; 'İstiklal harbimiz sonrasında, dünyadaki büyük dönüşümleri gerçekleştirmekte yeterince başarılı olamamıştık.' Bu ne demek Sayın Erdoğan? Atatürk’le hesaplaşmaktan kurtul artık... Atatürk kompleksinden bir sıyrıl, bir rahatla artık. O beğenmediğin Atatürk, savaştan çıkmış, yanmış yıkılmış bir Türkiye’de, Cumhuriyeti kurdu. 1929 büyük dünya buhranına rağmen, fabrikası yaptı. Vagon fabrikası yaptı. Kağıt fabrikası yaptı. Sümerbank bez fabrikalarını yaptı. Şeker fabrikalarını yaptı. İş Bankası’nı kurdu. Ve, o beğenmediğin insan, bunların hepsini 15 yılda yaptı" ifadelerini kullandı.

MEMLEKET MASASI ÇAĞRISI

Akşener, daha önce yaptığı "memleket masası" çağrısını yenilerken, "Gelin, Memleket Masasında buluşalım. Gelin, birlikte bir çıkış yolu bulalım ve bu yola hepimiz imza atalım. Milletimiz, biz kavga edelim diye değil, çözüm bulalım diye oy veriyor. Bir kez olsun, çekişmeleri bir kenara bırakıp, Türkiye için, Türk milleti için birlik olalım. Önce Türkiye’yi içinde bulunduğumuz krizden çıkartalım, sonrasında İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter sisteme geçip, insanımıza hak ettiği Türkiye’yi sunalım" dedi.



