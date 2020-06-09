Meral Akşener'den Erdoğan'a: Hayırdır Erdoğan?

09 Haziran 2020 Salı, 21:24

İYİ Parti, Ayasofya'nın toplu ibadete açılması için Meclis'e önerge verdi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun imzası ile sunulan önergeye AKP ret, MHP ve HDP ise çekimser oy kullandı. Önerge reddedildi.

Önergenin reddedilmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akşener, İYİ Parti resmi Twitter hesabından paylaşılan, ''Siyasette #GeriVites'in ne olduğuna ve nasıl yapıldığına dair bu öğretici nitelikteki tutumundan ötürü @Akparti'ye teşekkür ederiz'' sözlerini alıntılayarak, ''Hayırdır Sayın Erdoğan'' diyerek Erdoğan'a göndermede bulundu.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İstanbul’un fethinin 567. yıldönümünde Ayasofya’da Fetih Suresi okunmasının ardından Yunanistan'dan tepki gelmişti. Yunanistan'ın açıklamalarının ardından Erdoğan, ''Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Sen kiminle dans ediyorsun? Haddini bil! Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir'' ifadelerini kullanmıştı.

AKP'DEN ÖNERGENİN REDDİLMESİ SONRASI AÇIKLAMA

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması önerisi ile ilgili yaptığı açıklamada önergeyi reddedeceklerini ve temmuz ayında gerekli adımların atılacağını söyledi. Mehmet Muş'un yaptığı açıklama şöyle.

"TBMM'de devam eden Ayasofya'nın cami olarak tekrar kullanıma açılmasıyla ilgili "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz ama temmuzda gerekli adımlar atılacak"