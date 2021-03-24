Akşener, HÜDA-PAR Genel Başkanı ile görüştü

Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Sağlam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le 1 saatlik kapalı görüşme gerçekleştirdi.

DHA
24 Mart 2021 Çarşamba, 16:04
Akşener, HÜDA-PAR Genel Başkanı ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ile görüştü.
Akşener, HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı parti genel merkezinde kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.


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