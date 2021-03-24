Akşener, HÜDA-PAR Genel Başkanı ile görüştü
Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam, İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. Sağlam, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le 1 saatlik kapalı görüşme gerçekleştirdi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam ile görüştü.
Akşener, HÜDA-PAR Genel Başkanı İshak Sağlam'ı parti genel merkezinde kabul etti.
Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.
Görüşmede, gündemdeki gelişmelerin değerlendirildiği ve görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.
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