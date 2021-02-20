HÜDA-PAR'dan 'Hizbullah' açıklaması: "Kim yoktur diyorsa doğru bir tespit yapmıyor”
HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, "Hizbullah diye bir örgüt var. Kim Hizbullah yoktur diyorsa doğru bir tespit yapmıyor" açıklaması yaptı.
Hizbullah’a yakın olduğu iddialarıyla sık sık gündeme gelen Hür Dava Partisi'nden (HÜDA-PAR) konuya ilişkin bir "açıklama" geldi.
İktidara yakınlığıyla bilinen Akit Tv’ye konuk olan HÜDA-PAR Genel Başkanvekili Zekeriya Yapıcıoğlu, "HÜDA PAR ile Hizbullah’ın bir ilişkisi var mı? Artık Hizbullah diye bir örgüt var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:
“Hizbullah diye bir örgüt var. Ben Hizbullah’ın kendi kendisini feshettiğini duymadım. Ben avukat olarak da Hizbullah’ın davalarını takip ettim. Hizbullah’tan yargılanan bazı kişilerin savunmalarına da katıldım. Onlar da Hizbullah’ın içinde olduklarını ve böyle bir yapının olduğunu söylediler. Dolayısıyla kim Hizbullah yoktur diyorsa doğru bir tespit yapmıyor.”
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Hüda-Par Genel Başkanı İshak Sağlam’ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul etmişti. Görüşmenin içeriğine ilişkin ise açıklama yapılmamıştı.
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