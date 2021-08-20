Akşener: Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Çok öfke gördüm keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse..." temennisinde bulundu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, orman yangınlarının yaşandığı Muğla ziyaretinin ardından vatandaşlardan gelen tepkilere ilişkin, "Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse" değerlendirmesinde bulundu.
"DAHA ÇOK YAKARIŞ GÖRECEKSİNİZ"
Akşener'in 18 ve 19 Ağustos'taki Muğla ziyaretine katılan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, "Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le 18 ve 19 Ağustos günleri Muğla’nın Bodrum, Milas, Marmaris ilçelerinde yanan orman arazilerini ve yangından zarar gören 13 köyü dolaştık. Daha neler neler. Eminim televizyon bültenlerinden ve muhabir arkadaşların haberlerinden daha çok yakarış göreceksiniz" yorumunu yaptı.
"ÇOK ÖFKE GÖRDÜM"
Zeyrek'in, “Nasıl değerlendiriyorsunuz” sorusuna “Çok öfke gördüm. İnsanların canı yanmış zaten. Seslerinin duyulmasını istiyorlar. Millet ile devlet arasındaki bağı zayıflatır bu. Keşke bu söylenenleri Tayyip Bey de kulaklarıyla duyabilse” yanıtını verdi.
"BÜROKRATLAR DAHİ BU SESLERİ DUYMUYOR ARTIK"
Zeyrek; ziyarete ilişkin, "Bölgedeki tablo Akşener'in dileğinin pek de gerçekleşmeyeceğini gösteriyor. Bırakın Erdoğan'ı bakanlar, bürokratlar dahi bu sesleri duymuyor artık" ifadelerini kullandı.
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