Akşener'den 'kapanma' çağrısı

16 Kasım 2020 Pazartesi, 09:28

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programında açıklamalarda bulunuyor.

Meral Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

KORONAVİRÜS

-Pandemi başlangıcında bizim önerilerimiz yerine getirilmiş olsaydı bugünü belki yaşamıyor olacaktık. Haziran’da tedbirlerin gevşetilmesi söz konusu olmasaydı belki bugünleri yaşamayacaktık

-İstanbul gibi büyük ivme kazanan yerlerde 2 hafta kapanabilsek hasta sayısı aşağıya doğru düşer, doğrusu bu. Ama esnaf kan ağlıyor. Biz tam kapanma demiştik ama hafta sonları yapmışlardı. Esnafa destek verilebilse, çalışanların sigorta payları ve vergiler ötelenebilse bu yapılabilinir.

Yeni normal vatandaş tarafından iş bitmiş gibi algılanabilir demiştik. Şu anda her şeyde vatandaşın suçlu olduğu bir dönemdeyiz şu anda. Bugün Sağlık Bakanlığı hiçbir rakamda güvenilmeyen bir noktada. Milli Eğitim Bakanlığı’nın EBA ile ilgili hiçbir veriye güvenilmiyor. Vatandaş suçlu değil."





OYUMUZ YÜZDE 15 CİVARINDA

Biz özel hiç anket yaptırmadık. Grup üyesiyiz biz. Orada yapılan araştırmaların sonuçları kamuoyu ile paylaşılıyor. Bizim ortalama yüzde 15 civarında oyumuz var. Sahada sadece İYİ Parti var.

VATANDAŞ ET ALAMIYOR

Bir ilçede telefon aksesuarı satan bir dükkana gittim Kütahya’nın bir ilçesinde. Siftah yaptın mı diye sordum, bir tane kulaklı sattım dedi. Haftada kaç gün et alıyorsunuz diye sordu. Abla sen ne diyorsun, ne eti dedi. Kayseri’de bir kasap dükkanına girdim dedim, vatandaş et alamıyor, yarım kilo kıyma bile alamıyor dedi."

MİLLİYETÇİ, DEMOKRAT, KALKINMACI

İYİ Parti'yi tanımlayan Akşener şöyle dedi: "Biz milliyetçi, demokrat ve kalkınmacı olarak tanımlıyoruz kendimizi. 20 yıl evvel kurulmuş olsaydık, milliyetçi, muhafazakar, demokrat bir siyasi parti diyecektik. Ekonomi çok öne geçtiği için kalkınmacı diyoruz."