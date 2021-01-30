Akşener'den Soylu ve Erdoğan hakkında 'çarpıcı' tespit
Ankara’da saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, İYİ Parti lideri Merak Akşener ile görüşmelerindeki çarpıcı detayları köşesine taşıdı. Saldırıyla ilgili Uğuroğlu'na konuşan Akşener'in 'Soylu ve MHP ile AKP'nin kurucu değerleri arasında bilek güreşi var' sözleri ise dikkat çekti.
Ankara’da saldırıya uğrayan Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yeniçağ gazetesine taziye ve geçmiş olsun ziyaretini ve konuşulanları 'Erdoğan'ın Akşener'e ve Bahçeli'ye bakışı' başlıklı bugünkü yazısına taşıdı.
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki tespitlerine yer verilen yazının dikkat çeken bölümünde şu ifadeler kullanıldı;
"Değerli okurlarım, Yeniçağ İmtiyaz Sahibi ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik tarafından ağırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener, yakın zamanda vefat eden Yeniçağ yazarları Burhan Ayeri, Muhittin Nalbantoğlu ve Kenan Akın için "taziye" benim için de "Geçmiş olsun" ziyareti yaptı…
Sohbet sırasında Süleyman Soylu ile ilgili değerlendirmem üzerine Akşener çarpıcı bir tespit yaptı:
- 'Soylu ve MHP ile AKP'nin kurucu değerleri arasında bilek güreşi var. Erdoğan şu anda seyrediyor. - Ancak Saldırıları seyreden Erdoğan eğer saldırganları ve azmettiricileri ortaya çıkarttırmazsa okların bir gün kendisine de döneceğini görmüyor…' "
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