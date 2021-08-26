Akşener'den yurttaşa: "Süleyman Soylu bey geldiğinde..."

26 Ağustos 2021 Perşembe, 10:20

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinop Ayancık Sanayi Bölgesi’ne yaptığı ziyarette sel felaketinin yarattığı tahribatı inceledi.





Malzemeleriyle birlikte dükkan binasının denize gittiğini söyleyen bir yurttaş, “Şimdi tespitlerimiz var. Tespitlerimizi kırpacaklar gibi geliyor. Ben öyle anlıyorum. Çünkü 2-3 sefer bakanlarımız geldi. Tespitleri çok buldular” dedi. Akşener’in “Pazarlık mı yapıyorlar” sorusuna “Yapacaklarını söylediler” yanıtı gelince; Akşener, “Yarın Süleyman Soylu Bey geldiğinde ‘bizim yanımıza pazarlık masasında Akşener oturacak’ de. Ben takip edeceğim” dedi.

“UNUTULMAMANIZ LAZIM”

Akşener, “Benim bu sel bölgesini gezme nedenim şu: Unutulmamanız gerekiyor, hatırlatmak lazım. Eksiklikleri ben duyarsam, ilgilileri tek tek arayacağım. Ondan buradayım. Bir ve beraber çalışan herkesten Allah razı olsun. Bu dayanışma hep birlikte gösterildi ama şu an burada net gördüklerimizin takibini yapacağım” dedi.

Dükkanların 56’sının yıkıldığını ifade eden yurttaş, “Onların yerine 16 iş yeri sahibine devlet, kendi imkanlarıyla ufak tefek iş yeri yapıyoruz. 16-17’sine kendi imkanlarıyla diğer yerlerde dükkan buldular, onlara kira yardımı sözleri verildi. Geri kalan arkadaşlarımız da 5-6 ay sonra dükkanları yapılana kadar işine ara verilecek” dedi.

“DÜKKANIM DENİZE GİTTİ”

Akşener’in, “Bu arkadaşa nakit desteği var mı?” sorusuna yurttaş, “Kısa ödenek ayıracaklar. Üç ay işçilerimizin maaşlarının verileceğini söylediler. Şu ana kadar söylemler çok güzel, ama eylemi bekliyoruz” yanıtı verdi.

Akşener ise “Eylemin olmasını sağlamak da bize düşüyor, takipçisi olacağız. Başka türlü yürümez çünkü” dedi.

Yurttaş da “50 yıllık emeğimiz tamamen gitti. Benim dükkanım binayla, malzemesiyle beraber denize gitti. Şimdi tespitlerimiz var. Tespitlerimizi kırpacaklar gibi geliyor. Ben öyle anlıyorum. Çünkü 2-3 sefer bakanlarımız geldi. Tespitleri çok buldular. Tekrar tespit” dedi.

“SÜLEYMAN SOYLU BEY GELDİĞİNDE..."

Akşener’in “Pazarlık mı yapıyorlar” sorusuna ise yurttaş, “Yapacaklarını söylediler” dedi. Akşener de “Yarın Süleyman Soylu Bey geldiğinde ‘bizim yanımıza pazarlık masasında Akşener oturacak’ de. Ben takip edeceğim” diye konuştu.