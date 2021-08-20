Kılıçdaroğlu ve Akşener'den sert 'Buğra Kavuncu' tepkisi

20 Ağustos 2021 Cuma, 14:59

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Halk TV'den ayrıldığı sırada yumrukla saldırıya uğradı.

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "İyi insanları susturamayacaksınız" sözleriyle tepkisini ortaya koydu.

SALDIRI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Saldırgan, Kavuncu'ya Bakırköy'deki Halk TV'den çıktığı sırada yanına gelerek, 'bir şey sorabilir miyim?' dedikten sonra yumruk attı. Kavuncu, saldırı sonrası yere düştü.