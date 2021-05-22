İkizderelilerden Meral Akşener’e destek: ‘AKP’lilerin kurgu saldırısı’

22 Mayıs 2021 Cumartesi, 04:00

İkizdere’de taşocağına karşı köylülerin mücadelesi devam ederken, bazı köylüler direnişe destek vermemeleri yönünde tehdit edildiklerini ileri sürdü. Önceki gün direnişe destek için gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik sözlü saldırıya da tepki gösteren köylüler, “Son derece üzgünüz. Provokasyon ve kurgu bir saldırı. Kendisine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

Rize İkizdere’de bulunan İşkencedere Vadisi’nde AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat’ın taşocağı ısrarı devam ederken, yöre halkı direnişini sürdürüyor. Köylüler dün sabah saatlerinde vadi çevresinde patika yollardan ormana girerek keşif yaptı. Yaşanan tahribatın her gün daha da arttığını kaydeden köylüler, direnişe devam edeceklerini belirterek daha çok destek çağrısı yaptı. Köylülerin direnişine karşı jandarmanında bekleyişi sürerken, yurttaşlara “heyelan” nedeniyle bölgede yer aldıklarını söylemeleri dikkat çekti. Köylüler ise jandarmalara seslenerek “Heyelan bir tek bize mi var. Sizin için de tehlike yok mu?” diyerek şantiye alanını korumaktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Öte yandan önceki gün direnişe destek vermek için İkizdere’ye gelen Meral Akşener’e yapılan sözlü saldırıya da tepki gösteren köylülerden Zeynep Baş, “Son derece üzgünüz. Provokasyon ve kurgu bir saldırı. Biz kendisinin gelişinden çok memnuniyet duyduk. Bizi ziyaret etti. Bizi dinledi. Burada yaşananları Meclis’e taşıyacağı sözünü verdi. Burada gelen ilk siyasi parti lideri kendisi. Bu saldırıyı yapanlara hiç yakışmadı. Kendisine çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

‘AİLEM İSTEMİYOR’

Öte yandan bölgede yaşayan köylülerin tehdit edildiği belirtirken CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da bu iddiaları sosyal medyada hesabından duyurmuştu. Gürdere köyünde direnişin başlarında iş makinelerine direnen daha sonra ise direniş alanına gelmeyi kesen yurttaşlardan birini evinde ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz köylü kadın, AKP ile bağları güçlü olan aile üyeleri tarafından tehdit edildiğini söyledi. Taşocağına karşı olduğunu anlatan köylü kadın, “Ben taşocağına yine karşıyım ama gidemem. Ailem istemiyor” ifadelerini kullandı. Çocuklarının kamu kurumunda çalıştığını söyleyen ve işten çıkarılabileceği korkusu yaşadıklarını söyleyen bir başka köylü ise “Kim ister burası mahvolsun ama benim de ailem direnişe katılmamı istemiyor” diye konuştu.