Aksoy Araştırma’nın verilerine göre yurttaşların yüzde 83.8’i, tarikatların kapatılması ya da sıkı denetlenmesi görüşünde

23 Şubat 2021 Salı, 06:00

Aksoy Araştırma’nın ocak ayına ilişkin açıkladığı araştırmaya göre yurttaşların yüzde 83.8’i, tarikatların tamamen kapatılması ya da çok sıkı denetlenmesi görüşünde. Felsefeci ilahiyatçı Prof. Dr. Şahin Filiz, toplumun, tarikatlardan ve tarikatlara dini teslim eden siyasi yapılardan uzaklaştığını vurgulayarak “Türk toplumu; din ile tarikatı, din ile siyaseti birbirinden ayırıyor. Araştırma, laikliğin Türk toplumunda artık kökleştiğini gösteriyor” dedi.

Aksoy Araştırma, her ay düzenli olarak açıkladığı “Türkiye Monitörü” araştırmasının Ocak 2021 sonuçlarını paylaştı. Başkanlık sistemine desteğin azaldığı, parlamenter sisteme dönmek isteyenlerin oranının arttığının ortaya konduğu araştırmada, tarikatlara yönelik dikkat çeken sonuçlar yer aldı. “Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı siz olsaydınız, ülkede faaliyet gösteren tarikatlara yönelik hangisini uygulardınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 46.6’sı “tamamen kapatırdım”, yüzde 37.2’si “çok sıkı denetim yapardım”, yüzde 11.8’i “rutin denetim yapardım”, yüzde 4.4’ü ise “tamamen serbest bırakırdım” yanıtı verdi.

‘DİNİ SÖYLEM OLUMSUZLANIYOR’

Tarikatlara yönelik sonuçları Cumhuriyet’e değerlendiren Prof. Dr. Şahin Filiz, sonuçları “ezber bozucu” olarak nitelendirdi. Türk toplumunun, siyasi partilerin tarikatlara prim vermesini onaylamadığını vurgulayan Filiz, “Yüzde 4.4’lük oranla ‘Tamamen serbest bırakırdım’ sonucu, en muhafazakâr görünen partiye bile güçlü bir şekilde ‘Tarikatlarla iş tutmayın’ mesajının somut sonucudur” dedi. “Tamamen serbest bırakırdım” diyenlerin oranının, tarikatlarla doğrudan ya da dolaylı olarak bağı olanları temsil ettiğini söyleyen Filiz, yanıtların oranlarına bakıldığında, Türk toplumunun, din ile tarikatı ve din ile siyaseti birbirinden ayırdığının görüldüğünü vurguladı. Filiz, “Halk, partilerin din söylemiyle tarikatlara çıkar sağlamalarını kesin olarak olumsuzlamaktadır. Araştırmanın başka bir sonucu da ‘Toplum dinden uzaklaşıyor’ feveranının temelsiz olmasıdır. Toplumun esasen dinden ve ahlaktan değil, tarikatlardan ve tarikatlara dini teslim eden siyasi yapılardan uzaklaştığı değerlendirilmeli” diye konuştu.

‘İNSANLIK DIŞILIĞA TEPKİ’

Filiz, tarikatların kapatılması ya da çık sıkı denetlenmesi yönünde görüş belirtenlerin oranının çok yüksek olmasının nedenlerinden birinin, “tarikatlarda yaşanan insanlık dışı, ahlak dışı olaylara kesin bir tepki koymak” olduğunu kaydederek “Tarikatların her alanda büyük çoğunluğun sırtından geçinerek hak ve adalet duygularını sarstıkları tescil edilmiştir. Bu, aynı zamanda, yüzde 83.8 gibi ezici bir çoğunluğun “ya kapat ya da sıkı denetle” mesajına aldırmayan siyasilerin, bu çoğunluktan aldıkları yetkiyi, yarattıkları yüzde 4.4 ile azınlıkta kalan tarikatçı çıkar çevreleri lehine kullanmalarından kaynaklanıyor. Seçen yüzde 83.8, yararlanan yüzde 4.4 olursa toplumsal denge bozulur. Bu bozulma, siyasal ve ekonomik istikrarsızlığa neden olur” ifadelerini kullandı.