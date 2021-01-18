AKUT, tartışma yaratan 'enkaz pozu'yla ilgili açıklama yaptı

18 Ocak 2021 Pazartesi, 17:31

Manken Itır Esen, "Tehlikenin farkında mısın?" sloganıyla depreme farkındalık yaratmak için hayata geçirilen bir proje kapsamında enkaz üzerinde poz verdi.

Çekimden bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Esen, “Böyle ‘farkındalık’ olur mu?” eleştirilerinin ardından görüntülerin yer aldığı videoyu sildi.

Projede adı geçen AKUT Vakfı tepkilerin ardından açıklama yaptı.

“’Sesimi Duyan Var Mı?’ adını verdikleri sosyal sorumluluk projesinde, AKUT Vakfı’nın da adı geçtiği için açıklama yapma ihtiyacı hissettik” denilen açıklamada, AKUT’un çekim ekibinin güvenliğini sağlamak için tavsiyelerde bulunmak dışında projede bir dahli olmadığı ifade edildi.

‘AKUT Vakfı Kurumsal İletişim’ imzasıyla yayımlanan açıklamada şu sözler yer aldı:

‘HERHANGİ BİR YÖNLENDİRME YAPMADIK’

“Projenin yürütücüleri, Fashion TV’nin Türkiye Yöneticisi Sn. Enis Onat ve Sanat Yönetmeni Sn. Ferhan Aral, bir süre önce vakfımıza ulaşarak moda dünyasının beklenen İstanbul depremine dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla bir proje yapmak istediğini belirtmiş; bu projeyi sağlıklı ve güvenli şekilde yönetebilmek adına, ekiplerin bina yıkıntısı çevresinde ve üzerinde çalışırken güvenliğini sağlamamız için Vakfımızdan destek istemişlerdir.

Bilindiği gibi, neredeyse tamamı aktif fay hatlarının etki alanında olan ülkemizde, “deprem” hepimizin öncelikli meselesidir ve her sektör, her birey konuya ilişkin söz söyleme hakkına sahiptir. Projenin sahipleri çalışmalarını bu temada gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Vakfımızın “bina yıkıntısında çekim yapma” noktasında herhangi bir yönlendirmesi olmamıştır, zira yukarıda da değindiğimiz gibi, proje zaten bu şekilde yapılmak üzere netleştirildikten sonra Vakfımızla iletişime geçilmiştir.

Projenin tepki çeken iletişim kazası ve kamera arkası görüntülerle, eksik ve yanlış bilgilerle değerlendirmesinin, projenin ve projeye verdiğimiz iyi niyetli desteğin önüne geçmesinden üzüntü duymaktayız.

Yaşamını arama-kurtarma çalışmalarına vakfetmiş değerli Başkanımız Ali Nasuh Mahruki’nin de AKUT Vakfı’nın da ülkemizin en önemli sorunu olan “deprem” meselesine dair, yapılacak tüm iyi niyetli çalışmaları desteklemeye devam edeceğinin altını tekrar çizer; sağlık dolu, afetsiz bir yıl dileriz.”