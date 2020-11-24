"Alaattin Çakıcı'nın bu devlete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir” diyen Bahçeli’ye, Uğur Kılıç hatırlatması

24 Kasım 2020 Salı, 12:37

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yayınladığı iki mektupla tehdit eden suç örgütü elebaşı Alattin Çakıcı'yı savunmaya devam ediyor. Son olarak bugün yaptığı grup toplantısı konuşmasında suç örgütü elebaşını, "Alaattin Çakıcı'nın bu devlete nasıl hizmet ettiğini bilenler bilir, bilmeyenler de kendileri bilir" gibi sözlerle savunan Devlet Bahçeli'ye kullanıcılar Nuriye Uğur Kılıç cinayetini hatırlattı. Alaattin Çakıcı, 1995 yılında eski eşi Uğur Kılıç'ın öldürülmesinin azmettiricisi olması gerekçesiyle 19 yıl 2 ay hapis cezası verilmişti.

"HİZMET ETTİ" DİYEN BAHÇELİ'YE YANIT

"Hizmet etti" sözleriyle Çakıcı'yı savunan Devlet Bahçeli'ye Atatürkçü kimliğiyle bilinen milli sporcu Ünsal Arık başta olmak üzere birçok kullanıcıdan yanıt geldi. Kullanıcılar verdikleri yanıtlarda 1995 yılında öldürülen Uğur Kılıç'ı hatırlatarak Bahçeli'nin "Çakıcı bu ülkeye hizmet etti" şeklindeki iddialarına tepki gösterdi.

Uğur Kılıç'ın fotoğrafını paylaşan Arık, Bahçeli'ye verdiği yanıtta, "Oğlunun doğum gününde ve oğlunun gözü önünde öldürüldü. Bahçeli’nin 'dava arkadaşım' dediği Alaattin Çakıcı, bir kadın katilidir" ifadelerini kullandı.