Alaattin Çakıcı'nın oğlu bu kez gazetemizi de kattı, Babacan'a böyle yanıt verdi

13 Mayıs 2021 Perşembe, 11:10

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ard arda tehdit dolu "mektup"lar yazmıştı. Çakıcı'nın tehditleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada henüz bir sonuç alınamazken bu kez oğlu Ali Çakıcı benzer bir hareketle ortaya çıktı.

Ali Çakıcı, Sedat Peker'in videolarına ilişkin babası Çakıcı'yı hatırlatarak, "Bir suç örgütünün lideri özel bir kanuni düzenlemeyle hükümetin küçük ortağı tarafından alenen desteklenerek özel bir kanuni düzenlemeyle serbest bırakıldı" ifadelerini kullanan Babacan'a yönelik ağır ithamlar ve hakaretlerde bulundu.

'ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN'

Babacan ise, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımlara karşın, "Ben şimdi buradan trollerle, propaganda aygıtı ile, illegal yapılarla üzerimize gelmeye çalışan iktidar mensuplarına sesleniyorum. Hiçbir tehdit bizi durduramaz. Korkmuyoruz korkmayacağız, elinizden geleni ardınıza koymayın" dedi.

Babacan'ın sözlerinin ardından Ali Çakıcı, babasının basın danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile gazetemizi de katarak yanıt verdi.

Ali Çakıcı’nın açıklaması şöyle:

“Sayın Ali Babacan, Cumhuriyet gazetesindeki açıklamanızı okudum. “Bizi kimse korkutamaz diyorsunuz”. Siz ve sizin gibi muhalefette olan parti mensuplari, hep bir ağızdan zikrettiğiniz “hükümet ve küçük ortağı”, siz ne Devlet başkanımızın nede Sayın Genel başkanımızın hassas yerlerinde ki kılı bile olamazsınız .

Siz kendinizi ne zannediyorsunuz?

Arkanıza aldığınız devlet düşmanı basın mensupları, Türk düşmanları ve özelikle bir elli beşlik Kemal ile iktidara zarar vermek adına sürekli babama mafya demekte siniz. Siz de Halk Tv’de aynı şeyleri zırvaladınız. Siz tehdit edilecek adam bile değilsiniz, mevcut yasal hiçbir siyasi kimliğiniz yok, Anayasa da herhangi bir güvence altına alınmış bir dokunulmazlığınız mı var?.

Bu sözlerimi sol basın hemen tehdit olarak algılıyor

Batı ve şer ittifakının liderleri!.. ‘neden dürüstçe PKK sempatizanıyız, bu ülkenin bölünmesine tarafız ve Amerika’nın uşağıyız diyemiyorsunuz?’ Eğer biraz sizde ahlak kırıntısı kaldı ise bunları dürüstçe dile getiriniz. Ama maalesef hainin fikri ne ise zikri de odur!

Hadi oradan terbiye kurallarımızı zorlamayınız!

Türkiye’nin Girit’ten başlayıp Dedeağaç’a kadar çevrildiğini bilmiyor musunuz?

Türkiye’nin bölünmesi için Anadolu’nun kuzey doğu Ermenistan sınırdan başlayıp, kuzey Irak, kuzey Suriye ve Doğu Akdeniz’de bu devletin bölünmesi için çaba gösteren yerli işbirlikçiler ve sizin gibi vatana ihanet edenler, hep bir ağız olmuş konuşuyorsunuz, buna ne hakkınız var ki devletin bekası için mücadeleden cumhur ittifakına sürekli iftira atmaktasınız.

Dünya, bir pandemi krizi ile karşı karşıya kalmışken, ve ülkemiz de bunun külfeti ile mücadele ederken, bu insanlık krizini bile politikaya alet ediyorsunuz.

Beyinlerinizi, kalbinizi ve kulaklarınızı teslim ettiğiniz şeytani düşüncelerden ve üst akıla olan teslimiyetinizden bir an önce vazgeçiniz.

İsterseniz babama dil uzatınız yada babama belden aşağıya konuşunuz, o zaman sizin adamlığınız dagörmüş oluruz.

Aziz Türk milletimize, Sayın Devlet Başkanımıza ve Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye saygılarımla arz ederim.”

Not: Ali Çakıcı'nın açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir

