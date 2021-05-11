Çakıcı'nın bu kez oğlu sahnede: Hedefte Ali Babacan var

11 Mayıs 2021 Salı, 10:57

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Alaattin Çakıcı, geçtiğimiz aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik ard arda tehdit dolu "mektup"lar yazmıştı. Çakıcı'nın tehditleri nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmada henüz bir sonuç alınamazken bu kez oğlu Ali Çakıcı benzer bir hareketle ortaya çıktı.

Ali Çakıcı'nın hedefinde ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan vardı. Babasının danışmanı Ferhat Aydoğan aracılığı ile açıklamada bulunan Ali Çakıcı, Sedat Peker'in videolarına ilişkin babası Çakıcı'yı hatırlatarak "Bir suç örgütünün lideri özel bir kanuni düzenlemeyle hükümetin küçük ortağı tarafından alenen desteklenerek özel bir kanuni düzenlemeyle serbest bırakıldı" ifadelerini kullanan Babacan'a yönelik ağır ithamlar ve hakaretlerde bulundu.

Çakıcı'nın mesajları şöyle:

"Babam Alaattin Çakıcı ile ilgili sayın Ali Babacan denen, kader arkadaşı sayın Devlet başkanımıza ihanet eden bu devşirme Yahudi dönmesine şunu hatırlatmak isterim: Bir TV konuşmasında ABD’de kaldığı 41. State‘de kaldığını söylemektedir. Orada FBI adına ajanlık yapıp Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili sürekli ABD derin devletine bilgi verdiğini bizler bilmekteyiz. Ali Babacan’ı AK Parti kurulduğu yıllarda Amerikan derin devleti AK Parti'nin içine yerleştirdi.

Bu vatan haini kalkıp Sayın Genel Başkanımız Devlet Beye babamı hapishaneden çıkardı diye sanki bir mafya devleti oluşumunun temelini atmış gibi suçlayan bu gafil muhbir, CIA ajanı ve ABD derin devletinin FETÖ gibi bir ABD uşağı olduğunu Türkiye’de bilenler biliyor.

"YAHUDİ DÖNMESİ", "MASONİK BEYİN"...

Millet İttifakı'na da ithamlarda bulununan Çakıcı şöyle devam etti:

"Millet İttifakı denen aslında şer ittifakı olan HDP, CHP’nin içindeki sahte Atatürkçüler, yolunu şaşırmış bazı İYİ Partililerle yine partisine ve yol arkadaşlarına ihanet eden Ahmet Davutoğlu hepsi bir ağızdan Sayın Devlet Başkanımıza, sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’ye uluslararası Türk düşmanı devletlerle birlikte sürekli saldırmaktadırlar.

Sayın Ali Babacan, babam kriminal bir suçlu olabilir. Ömrünün 27 yılı hapishanede geçmiş ve bedelini ödemiştir .Bunu o masonik beynine sok! Sizler gibi asla devlet düşmanı olmamıştır. O mafya dediğin babamın anne ve baba tarafından geçmişini birkaç asır araştır. Yedi sülalesinin bir Türkmen olduğunu biliyor musun? O senin gibi Yahudi dönmesi değil. Siz sokakta gördüğünüz her kriminal suçluya aile yapısı bozuk, eğitim düzeyi düşük, kırmızı çizgileri olmayan Amerikan filmlerindeki gibi bir mafya üyesinin aile yapısıyla karıştırıyorsunuz."

"SEVİYEN ÇOK DÜŞÜK"

Babasının 3 çocuk yetiştirdiğinden ve aldıkları eğitimlerden bahseden Çakıcı, "O mafya babası dediğin adam yıllarca hücrede yatarak çocuklarına böyle bir eğitim aldırmıştır. Şimdi sana soruyorum. Şer ittifakı ile birlikte hükümet ve Cumhur ittifakına ne zarar verebilirsin boyu yere yakın şişko! Senin okkan, cumhurbaşkanlığı makamına hiç yakışmaz. Sesini ne kadar yükseltirsen yükselt vatan hainlerinin dışında kimse senin sesini duymaz. Babam seni muhatap alıp senin seviyene inmez; çünkü sen seviyesi çok düşük bir adamsın. Sayın Devlet Başkanımıza, Sayın Genel Başkanımıza, Aziz Türk Milleti’ne saygılarımla arz ederim."

(Ali Çakıcı'nın açıklaması, olduğu gibi aktarılmıştır. İmla hataları ve anlam bozuklukları kendisine aittir)

MHP'DEN DESTEK

Ali Çakıcı'nın açıklamasını MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'in de Twitter hesabından "Cumhur ittifakından oy tırtıklaması için üst akıl Abdullah Gül ve alt akıl Kemal Kılıçdaroğlu talimatıyla parti kuran "Fren Ali'ye" Alaattin Çakıcı'nın kıymetli evladı Ali Çakıcı çok güzel haddini bildirmiş..." ifadeleriyle destek vererek paylaştığı görüldü.