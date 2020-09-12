Aladağ yangınıyla gündeme gelmişti: Yeni yönetmelikte pedagojik formasyon şartı yok!

12 Eylül 2020 Cumartesi, 09:59

Adana Aladağ’da Süleymancılara ait öğrenci yurdunda yaşanan ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan yangın ile kamuoyunun gündemine gelen özel yurt ve pansiyonlara ilişkin yönetmelik hazırlandı. Milli Eğitim Bakanlığı Ortaokul ve Ortaöğretim Kurumları Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BirGün'den Mustafa M. Bildircin'in haberine göre, yönetmeliğe göre barınma hizmeti veren kurumlarda görev yapacak belleticilerin yükseköğretim mezunları arasından seçileceği belirtildi. Belleticiler için herhangi bir pedagojik formasyon şartı aranmayacak.

DİYANET’E PARANTEZ

Yönetmeliğin en dikkati çekici bölümlerinden biri ise “Kurumlarda Geçici Barınma” isimli bölümü oldu. Buna göre, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca düzenlenen ve eğitim süresi en az bir ay olan kurslara veya etkinliklere devam edenlerin yurtlardan yararlanabileceği bildirildi. Yönetmelik ile barınma hizmeti ücreti ve barınanların yükümlülükleri de düzenlendi. Kuruma kayıt yaptıran öğrencilerden 15 Eylül tarihine kadar kurumdan ayrılanlardan yıllık barınma hizmeti ücretinin yüzde 10’unun, 15 Eylül ve sonrasında ayrılanlardan ise barınma hizmeti aldığı aylar ve içinde bulunulan ayın ücretinin tamamı ve kalan aylara ait barınma hizmeti ücretinin yüzde 30’unun alınması kararlaştırıldı.

KAZANÇ İÇİN KULLANILAMAZ

Yönetmeliği BirGün’e değerlendiren Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, “Aladağ’da yaşanan katliamın acısını hâlâ içimizde hissediyoruz. Diyanet personelini diğer kamu kurumlarında çalışanlardan ayıran özellik ne olabilir ki? Bu ayrıcalığın açıklanabilir bir tarafı yoktur” diye konuştu.

Bozdoğan, yönetmeliğin disiplin hükümlerini düzenleyen maddeleri ile de öğrencilerin tamamı ile yurt müdürleri ve çalışanların insafına bırakıldığını savunarak şunları söyledi: “İkamet ettiği yerin dışında eğitim almak durumunda olan öğrencilerin barınma gereksinimi devlet tarafından karşılanmak durumundadır.”