Alamos tazminat alıp gitti
Tarım Orman-İş Sendikası Başkanı Şükrü Durmuş, Kaz Dağları’nda maden arayan Alamos Gold’un önceki gün itibarıyla devletten tazminat alarak sahadan çekildiğini açıkladı.
Sendika heyetiyle bölgede incelemelerde bulunan Durmuş, “Ruhsat süresi bir yıl uzatılan ve ruhsatı yenilenmeyen şirket, sahayı teslim alırken taahhüt ettiği koşulları yerine getirmeden sahayı teslim etti. Maden sahasının eski halini alması yıllar sürecek. Alamos Gold uluslararası tahkim yasası gereği tazminat alarak sahayı terk ediyor. Yani kendi masraflarını da devlete ödetiyor, sıyırdığı canlı toprağı dahi yerine dökmeden gidiyor. Verdiği zarar yetmezmiş gibi, tazminat alması kabul edilemez” dedi.
CENGİZ GELECEK İDDİASI
Maden sahasındaki şantiye binaları ve iş makinelerinin tamamının saha içindeki şekliyle teslimatının yapıldığına dikkat çeken Durmuş, “Alamos’un böyle bırakıp gitmesi düşündürücü. Bu sahaya yakın yerlerde Halilağa Bakır Madeni projesi için Koza Madencilik ve Cengiz İnşaat’ın ruhsat alanı olması, Alamos’un çekildiği sahanın Cengiz veya Koza’ya devredileceği söylentilerini artırdı. Kaygımız, millete küfreden adamın, burayı alarak mahvetmesi” diye konuştu.
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