Alanya'da plajda Afganistan bayrağı tartışması: Antalya Valiliği açıklama yaptı
Antalya Valiliği, plajda Afganistan bayrağı dikilmesi görüntüleri hakkında "Görüntü 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
Antalya Valiliği, Alanya'da bir plaja Afganistan bayrağı çekildiğine dair sosyal medyada gündem olan görüntüler üzerine açıklama yaptı.
"Bugün sosyal medyada çıkan Alanya’da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerdeki ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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