MHP'den plajdaki Afganistan bayrağına 'müdahale': İndirip yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrağı çektiler

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:57

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde, yurtdışından gelen misafirler için ülke bayrakları dikilirken, dikili bulunanlar arasında yer alan Afganistan bayrağına MHP'den "müdahale" geldi.

MHP'nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları'nın ilçedeki üyeleri, plajdaki Afganistan bayrağını direkten indirip yerine Türkiye ve Azerbaycan bayrağı astı.

Olayın görüntüsünü MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan paylaştı.

Türkdoğan, paylaşımında "Alanya Ülkü Ocaklarımız tarafından, Sahile asılan Afgan bayrağı indirilmiş, yerine Şanlı Türk Bayrağımız ve Kardeş Ülke Azerbaycan Bayrağımız göndere çekilmiştir. Varolsun Ülkü Ocakları" ifadelerini kullandı.



