Taliban, Afganistan'da sekizinci vilayet merkezini ele geçirdi

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 10:35

Taliban savaşçıları, Afgan bir yetkilinin verdiği bilgiye göre bugün ülkenin kuzeydoğusundaki Badakhshan vilayetinin merkezi Faizabad'ı ele geçirdi. Badakhshan vilayetinin Tacikistan, Pakistan ve Çin ile sınırları bulunuyor.

Son birkaç aydır Taliban'ın ilerleyişini yavaşlatmaya çalışan hükümet, ülkenin kuzeydoğusundaki önemli bir vilayet merkezinin kaybedilmesiyle darbe almış oldu.

Taliban, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasından sonra ABD destekli Afgan hükümetini devirmek ve tekrar şeriata dayalı yönetimi getirmek için mücadele ediyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) üst düzey bir yetkilisi, dün yaptığı açıklamada Taliban'ın şu anda Afganistan'ın %65'ini elinde bulundurduğunu ve 11 vilayet merkeziniyse ya ele geçirdiğini ya da tehdit ettiğini ve başkent Kabil'e kuzeydeki ulusal güçlerden gelecek desteği kesmeyi çalıştığını belirtti.

Dünkü açıklamasında ABD'nin Afganistan için 20 yılda 1 trilyon dolardan fazla para harcadığını belirten ABD Başkanı Joe Biden ise Afgan liderlerinin kendi vatanları için savaşmalarının gerektiğini belirtti ve Afganistan'dan çekilme kararından pişmanlık duymadığını ifade etti.

Taliban varlığı çok kısıtlı olan Afganistan'ın kuzeyi yıllardır ülkenin en huzurlu bölgesiydi.