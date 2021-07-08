Alanyaspor, Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiğini açıkladı
Alanyaspor, Khouma Babacar’ın kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.
Alanyaspor, Khouma Babacar'ın kalp spazmı geçirdiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada, "Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
Burdur kampında bu sabah rahatsızlanan futbolcumuz Khouma Babacar’ın Burdur Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk tetkiklerinde kalp spazmı geçirdiği tespit edilmiştir. Futbolcumuzun ileri tetkikleri ve tedavisi Özel Alanya Anadolu Hastanesi’nde yapılacaktır. pic.twitter.com/kyvwwXcYkO— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) July 8, 2021
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