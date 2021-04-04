Alanyaspor'a evinde Gençler darbesi! | Alanyaspor 1-2 Gençlerbirliği
Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, Alanyaspor'u deplasmanda yenerek kritik bir galibiyet aldı.
Süper Lig'de 32. hafta maçında Alanyaspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmada kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Gençlerbirliği oldu.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Mattias Johansson ve 82. dakikada Bogdan Stancu kaydetti. Alanyaspor'un tek golü 37. dakikada Berkan Kutlu'dan geldi.
Fenerbahçe'den sonra Alanyaspor'u da deplasmanda yenerek üst üste iki dış saha maçında galibiyet alan Gençlerbirliği, puanını 30'a yükseltti. Arka arkaya iki lig maçını kaybeden Alanyaspor 49 puanda kaldı.
Süper Lig'de çarşamba günü Alanyaspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Gençlerbirliği, Erzurumspor'u ağırlayacak.
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