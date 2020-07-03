Albayrak çiftine sosyal medyada hakaret soruşturması: 1 tutuklama daha

03 Temmuz 2020 Cuma, 11:06

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımlara ilişkin yürüttükleri soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilen ve gözaltına alınan D.K.'nin tutuklandığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K. tutuklandı."