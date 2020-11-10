Albayrak gitti yüzde 5 düştü, Elvan geldi yüzde 2,5 yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrası yüzde 5’in üzerinde düşen dolar kuru 8,02’ye kadar gerilemişti. Lütfi Elvan’ın göreve atanmasının ardından ise dolar yüzde 2,5 yükselerek en yüksek 8,38 seviyesine ulaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası öncesinde dolar geçen haftayı 8,52 seviyesinde kapatmıştı. Pazar günü sosyal medya hesabı Instagram’dan istifa açıklaması yapan Berat Albayrak’ın yokluğunda dolar 8,02 seviyesine kadar geriledi. Albayrak’ın istifası sonrası yüzde 5’in üzerinde düşen dolar/TL paritesi yeniden yükselişe geçti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevden istifa talebine ilişkin “Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir” açıklamasını yaptı. İstifanın kabul edilmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AKP Mersin Milletvekili Lütfi Elvan atandı. Elvan’ın atamasının Resmi Gazete’de yayınlanmasınan sonra ise piyasalar yeniden hareketlendi. Dolar, TL karşısında en yüksek 8,3887 seviyesini gördü. Gün içerisinde yüzde 2,50’ye yakın değerlenen dolar 8,23 seviyesinde işlem görüyor.
2 YIL 4 AYDA DOLAR YÜZDE 88 YÜKSELDİ
Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı olarak göreve başladığı 10 Temmuz 2018’de dolar/TL kuru 4,53’tü. Albayrak’ın görevden istifa ettiği haftanın son işlem gününde ise dolar 8,55 seviyelerine kadar çıkmıştı. 6 Kasım Cuma günü 8,52 ile kapanan dolar/TL Albayrak’ın göreve gelmesinden gidişine kadar yüzde 88,07 oranında artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı ile evli olan Berat Albayrak daha önce de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Hazine ve Maliye Bakanı olan Albayrak görevde 2 yıl 4 ay kaldı.
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