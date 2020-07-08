Albayrak: Türkiye çok güzel bir sınav vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankaların vatandaşlara desteğinin büyümeye ivme katacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
08 Temmuz 2020 Çarşamba, 17:15
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Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, BDDK'nın banka ve banka dışı mali kuruluşlara normalleşme döneminde bireysel ve ticari müşterilere kolaylık sağlamaları konusundaki kararlarını değerlendirdi. 

Türkiye'nin dünyadaki örneklere kıyasla çok güzel bir sınav vermeye devam ettiğini belirten Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şunları söyledi:

"İyi günde sürdürdüğümüz birlik ve beraberliği zor zamanlarda sürdürme vakti. Türkiye kalkınma hedeflerine emin adımlarla ilerlerken bankalarımızın vatandaşlarımıza olan desteği büyümemize ivme katacaktır."


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