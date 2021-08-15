Alçı: Esas sorumluluk sizin

15 Ağustos 2021 Pazar, 10:40

İktidara yakınlığıyla bilinen Nagehan Alçı bugünkü yazısında, son dönemde Türkiye’nin yaşadığı sel ve yangın felaketlerine dikkat çekti.

Karadeniz’de 58 yurttaşın hayatını kaybettiği sel felaketi için yapılaşma sorununa değinen Alçı, küresel iklim değişikliğinin de altını çizdi.

AKP’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Paris İklim Anlaşması’nı Meclis’ten geçirmemesi üzerine eleştiren Alçı, “Burada esas sorumluluk iktidarın. Karadeniz’deki plansız yapılan çürük binalarla mücadele ederken işin bu boyutunu da gündemde tutmalıyız.” dedi.

Alçı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Bence Türkiye’nin küresel iklim değişikliğine karşı mihenk taşı kabul edilen Paris Anlaşması’nı 2016’da imzalamış olmasına rağmen halen bu anlaşmanın mecliste onaylanmamış ve hayata geçmemiş olmasını esas eleştirmeliyiz.

G20 içinde anlaşmayı uygulamayan başka ülke yok.

CHP geçen ay anlaşmanın meclisten geçmesi için çağrı yaptı. CHP’yi tebrik ediyorum ama ben bu çağrının yeterli olduğu kanaatinde değilim.

Muhalefet istediği konuları gündem yapma gücü ve kararlılığına sahip. Aynı heyecanı Paris Anlaşması'nın hayata geçmesi için hükümete baskı yapma konusunda niye göstermiyorlar?

Diyeceksiniz ki, Nagehan esas o anlaşmayı hayata geçirmeyen iktidara edecek lafın yok mu?

Var tabii. Elbette burada esas sorumluluk iktidarın. Hükümet, anlaşma Türkiye’yi ‘gelişmiş ekonomi’ kategorisinde değerlendirdiği ve maddi olarak ciddi bir yük bindirdiği için hayata geçirmediğini, Türkiye’nin koşullarına uygun olarak şartların yeniden düzenlenmesi gerektiğini ve Türkiye’nin ‘gelişmekte olan’ kategorisinde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.

Paris Anlaşması'na gerek yok, biz zaten bu konuda üzerimize düşeni yaparız demeye getiriyor Ankara. 16 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Yeşil Mutabakat Eylem Planını açıkladı.

Bu plan bir iyi niyet beyanı olsa da ‘Paris Anlaşması'nı hayata geçirmeyen Türkiye’ imajını değiştirmiyor. Uluslararası finansmanla ilgili sorunları gidermenin yolunu bulup bir an önce bu anlaşmayı ülke olarak hayata geçirmemiz gerek.

Karadeniz’deki plansız yapılan çürük binalarla mücadele ederken işin bu boyutunu da gündemde tutmalıyız.”