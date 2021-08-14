Soylu'dan Batı Karadeniz'deki selle ilgili açıklama: Kimse, Afet sonrası vatandaşımıza, milletimize en ufak bir mahcubiyet yaşamadık

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 23:19

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı Karadeniz'deki sele ilişkin, "Kimse, 'Nerede bu devlet' demedi. Devlet tüm unsurlarıyla büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam edecek. Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, "Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"454 TANE SELDEN ETKİLENEN AĞIR HASARLI VE YIKIK BİNAMIZ VAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, Bozkurt'ta yaşanan felaketle ilgili, "Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak" dedi.

Kurum, derelerle ilgili yapısal iyileştirme adımlarının atılacağını söyledi. Bakan Kurum ayrıca, Sinop, Bartın, Kastamonu hakkında "Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Ayancık'ta su vermeye başladık. Bozkurt'ta 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, 1 mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"BURADA AĞIR BİR TABLO VAR"

Soylu, şöyle devam etti:

"Burada ağır bir tablo var. Esnaf açısından, kayıplarımız açısından, altyapı açısından ve etkilediği insan açısından ağır bir tablo var. Onun için burada zannediyorum uzun ve hummalı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Rize'den geldik, Muğla, Antalya'daydık ve buraya geldik. Bundan önce Elazığ, Giresun vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve yönetiminde afet sonrası vatandaşımıza ve milletimize karşı en ufak bir mahcubiyet yaşamadık. Kimse, "Nerede bu devlet?' demedi. Devlet bütün unsurları ve bütün kurumlarıyla tablo ne kadar ağır olursa olsun, bunu telafi etmek için var gücüyle herhangi bir mesai kavramı gözetmeksizin büyük bir çaba ortaya koydu, koymaya devam ediyor, edecek de. "

"'Bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesinde olanlar var"

Soylu, "Bu ülke, devlet ve millet hepimizin. Biz burada insanların yaralarını sarmak için çaba sarf ederken 'ben nasıl bir dedikodu oluşturayım', 'acaba ona nasıl bir zarar vereyim', 'bunu nasıl bir siyaset malzemesi yapayım' düşüncesi içinde olanlar var. Tabii biz işimize bakıyoruz. Eğer konsantrasyonumuzu buraya doğru sevk edersek yani bu cevap vermeye sevk edersek işimizden alıkonacağız diye bir endişe bizim içimizde var" ifadelerini kullandı.

Bin jandarma personeli, binin üzerinde AFAD gönüllüsüyle, bini aşkın sadece kamyon, vidanjör ve aynı zamanda bütün temizliği yapabilecek araçlarla birlikte temizlik yaptıklarını anlatan Soylu, tüm köyleri elektriklendirmek için helikopterle jeneratör gönderdiklerini vurguladı.

Soylu, "Evini tahliye eden, evinde hasar olan vatandaşımıza, 50 bin liraya kadar kira ve eşya yardımı yapacağız." dedi.

Soylu ayrıca, "Kastamonu'da 48, Sinop'ta 8, Bartın'da 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 14 kayıp ihbarı var. Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

"454 TANE SELDEN ETKİLENEN AĞIR HASARLI VE YIKIK BİNAMIZ VAR"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "(Bozkurt) Bir hafta sonra inşallah esnafımızın yaralarını saracak yapısal adımları da TOKİ başkanlığımız başlatacak." dedi.

Bakan Kurum ayrıca, "(Sinop, Bartın, Kastamonu) Tüm afet bölgelerinde yaklaşık 454 tane selden etkilenen ağır hasarlı ve yıkık binamız var. Ayancık'ta su vermeye başladık. Bozkurt'ta 5 mahallemiz var, 4 mahalleye su verdik, 1 mahalle için de su deposuna iletim hattından su vermeye yarın başlayacağız" ifadelerini kullandı.

"395 KÖYDE 38 BİN HANEDE ELEKTRİK KESİKKEN BUGÜN AN İTİBARIYLA 100 KÖYÜN ALTINA İNDİ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "395 köyde 38 bin hanede elektrik kesikken bugün an itibarıyla 100 köyün altına indi. Elektrik veremediğimiz ev sayısı 8 bin 843." dedi.