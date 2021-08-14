Sel faciasının yıktığı Bozkurt’a giden AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz

14 Ağustos 2021 Cumartesi, 18:07

Selin vurduğu Kastamonu’nun Bozkurt ilçesini siyasetçiler de ziyaret ediyor. AKP Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bugün çayın kenarında yıkılan binaları inceledi.

"SUÇLUSUNUZ, GELMEYİN"

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre; enkaz altında olan yakınlarını bekleyenlerin yanına gelen Göksu’ya, “Suçlusunuz. Sustukça acılarımız çoğaldı. Her şeyi görmezden, duymazdan gelin” ifadeleriyle tepki gösterildi. Tepkiler, Göksu’nun alandan uzaklaşmasının ardından da devam etti. HES nedeniyle suların yükseldiğini belirtenler, “Canımızın acısını anlamayacaksanız gelmeyin” dedi.

Sel faciasının yıktığı Bozkurt’a giden AKP’li Tevfik Göksu'ya yurttaşlar tepki gösterdi. Göksu bir kadın yurttaşın “Susmayı deneyin, siz konuştukça acılarımız çoğalıyor” sözleri üzerine olay yerinden ayrıldı. #bozkurtyokoldu pic.twitter.com/k3IW6gt9Lv — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 14, 2021

DESTİCİ'DEN İMAR İZNİNİNE ELEŞTİRİ

Öte yandan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de afet bölgesine geldi. Selde zarar gören binalara verilen imar izinlerini eleştirenler Destici’ye, “Derenin içine on katlı bina diktiler. AKP’li belediye başkanının döneminde tamamlanamayan inşaata başlandı” dedi.