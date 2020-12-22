Aldatanlar ‘daha sorumlu davranarak’ ilişki yaşamak için Covid-19 aşısı olmak istiyor
Evli veya sevgilisi olanların ilişki yaşamak için kullandığı çevrim içi çöpçatanlık hizmeti Ashley Madison’un düzenlediği ankete göre, her 10 aldatan kişiden dördü ‘daha sorumluluk sahibi’ olmak için Covid-19 aşısı vurulmak istiyor.
Çevrim içi çöpçatanlık hizmeti Ashley Madison’un düzenlediği ankete katılan 2 bin 400 üyenin yüzde 31’i aşıyla ilgili çok heyecanlı olduğunu belirtti.
Ashley Madisonı’n strateji müdürü Paul Keable şunları söyledi: “Küresel Covid-19 kısıtlamalarında üyelerimize hala ilişki yaşadıkları partnerleriyle görüşüp görüşmediklerini sorduk. Çoğu evet yanıtı verirken el temizliği, kalabalıklardan kaçınma ve test yaptırma gibi önlemler aldığını belirtti. Covid-19 aşısı olmak bir tane daha koruma katmanı sağlayarak üyelerimize güvenli şekilde ilişkilerini sürdürme yolunu açacak.”
Keable ayrıca üyelerinin evlilik dışı ilişkilerini bu stresli ve belirsiz zamanlarda bir tür ‘kendilerine iyi bakma‘ yolu olarak kullandıklarını belirtti.
Bazı kullanıcılarınsa aldatmanın boşanmadan kaçınmalarına yardımcı olduğunu ifade etti.
Kanadalı şirketin ‘tecritte aşk‘ başlıklı raporunda ise kullanıcıların yüzde 41’i ‘evde kal’ önlemi altında yaşadıkları can sıkıntısı nedeniyle ilk kez ilişki yaşamaya karar verdiklerini belirtti.
Üyelerin yüzde 40’ı ise salgının ‘hayatın kısa olduğunu‘ hatırlattığını söyledi.
Yüzde 63’ü en az 2019’daki kadar ya da daha fazla ilişki yaşadıklarını ifade etti.
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