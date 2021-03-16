Aldığı 'geçiş ücreti' yetmedi, bir de kira kıyağı yaptılar

16 Mart 2021 Salı, 16:24

CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerindeki faaliyet gösteren işletmelerin, hangi şirketler tarafından ne şekilde çalıştırıldığına dair, yanıtlanması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) İletişim Başkanlığı’na yazılı başvuruda bulundu.

Milletvekili Yavuzyılmaz, bu başvurusunu ve aldığı yanıtları Twitter hesabından paylaştı.

CİMER tarafından Yavuzyılmaz’a verilen yanıtlarda, projenin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında ihale edilmediğine dikkat çekilerek, bu projenin, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli çerçevesinde yapılması ile işletilmesi ve devri işine ait sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uygulama Sözleşmesi kapsamında, işletmesi gerçekleştirilen 33 adet hizmet tesisi mevcut olup, bunlardan 17’sinin İzmir-İstanbul, 16’sının da İstanbul-İzmir yönünde yer aldığı da bildirildi.

Tesislerin kimler tarafından işletildiği ve kira sözleşmelerinin hangi para cinsinden hangi tutarlarda yapıldığına ilişkin soruya karşılık ise, projenin “Yap-İşlet-Devret“ modeliyle ihale edildiğinden, sözleşme gereğince işletme hakkı sözleşme süreci ile sınırlı kalmak üzere görevli şirket Otoyol A.Ş’ye aittir'' denildi. Ayrıca, Otoyol hizmet tesislerinde hizmet veren firmalar, görevli şirket Otoyol A.Ş. tarafından belirlendiği ve tarafların kendi aralarında sözleşme düzenledikleri de kaydedildi.

Osmangazi Köprüsü yap-işlet-devret modeliyle 22 yıl boyunca Otoyol AŞ tarafından işletilecek. Karşılığında ise şirkete araç başına 35 dolar artı KDV bedelle yıllık 14 milyon 600 bin adet araç geçiş garantisi bulunuyor.

30 Haziran 2016 yılında hizmete açılan otoyolun kamuya devri ise 15 Temmuz 2035 yılında gerçekleşecek. 1.3 milyar dolara mal olan Osmangazi Köprüsü’nden işletme süresi boyunca şirketin kasasına 10.5 milyar dolar gireceği tahmin ediliyor.