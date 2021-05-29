Aleksander Ceferin: “İki yılda bir Dünya Kupası mantıklı değil”

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 13:56

Aleksander Ceferin, Portekiz’de yayın yapan Record gazetesine verdiği röportajda Dünya Kupası ve Avrupa Süper Ligi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ceferin, FIFA’nın gündeme getirdiği Dünya Kupası’nın düzenlenme sıklığının değişmesi teklifiyle ilgili şunları söyledi, “İmkansız, mantıksız bir fikir. 2022’den sonraki Dünya Kupası 2026’da. Avrupa Futbol Şampiyonası ise 2028’de. İki yılda bir olursa 2028’de de Dünya Kupası olacak. O zaman Avrupa ülkeleri burada oynamaz. İnanılmaz derecede mantıksız bir fikir. Fizibilite çalışmaları için ödeyecekleri paraları varsa sorun değil ama bu programla imkânsız.” dedi.

“YANIT VERMEDİM”

Avrupa Süper Ligi girişiminden sonra Real Madrid ve Barcelona başkanlarıyla görüşmediğini söyleyen Ceferin, “Zamanla hepimiz sakinleştik. Hepimiz için bir şoktu. Kulüplerden liglere hepimiz aynı hissi yaşadık. Andrea Agnelli, Florentino Perez ve Joan Laporta ile görüşmedim. İçlerinden birisi mesaj attı fakat yanıt vermedim.” dedi.