ALES 2021 sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

25 Mayıs 2021 Salı, 15:58

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Twitter hesabından, adaylara yönelik bir açıklama yaptı.

Değerli ALES adaylarımız,



2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır.



Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.



Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES — Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 25, 2021

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Kurum diğer sınavlarda da olduğu gibi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıkladı. Sınava katılan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları takdirde sonuçlarını görebilecekler.