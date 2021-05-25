ALES 2021 sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları takdirde sonuçlarını görebilecek. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı...

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 15:58
ALES 2021 sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

ÖSYM Başkanı Twitter hesabından, adaylara yönelik bir açıklama yaptı. 

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Kurum diğer sınavlarda da olduğu gibi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıkladı. Sınava katılan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları takdirde sonuçlarını görebilecekler.


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