ALES 2021 sonuçları açıklandı: İşte ÖSYM sonuç sorgulama ekranı...
ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınava katılan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları takdirde sonuçlarını görebilecek. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Twitter hesabından, adaylara yönelik bir açıklama yaptı.
Değerli ALES adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) May 25, 2021
2 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2021-ALES/1 sonuçları açıklanmıştır.
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sınav sonuçlarının hayırlı olmasını diliyorum. #2021ALES
ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Kurum diğer sınavlarda da olduğu gibi Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden açıkladı. Sınava katılan adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaptıkları takdirde sonuçlarını görebilecekler.
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