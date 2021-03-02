ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2021 Salı, 16:41
ALES sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 

ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.

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