ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklamasında, "Değerli ALES adaylarımız, 21 Şubat tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-ALES/2 sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlarınızı http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz" dedi.
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