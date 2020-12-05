Alevlerin arasına dalan baba çocuklarıyla yanarak yaşamını yitirdi
Ağrı'da bir evde çıkan yangında baba ile iki çocuğu hayatını kaybetti, anne ile diğer iki çocuğu ise ağır yaralandı.
Ağrı'da Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin 2'inci katında çıkan yangını fark eden baba Özgür Murat, eşini ve iki çocuğunu alevler arasından alarak dışarı çıkardı.
Evde mahsur kalan çocukları Esmanur ve Berat Murat'ı kurtarmak için yeniden alevlerin arasına giren baba Özgür, evlatlarıyla yanarak hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi.
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