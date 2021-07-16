Alex De Minaur Tokyo Olimpiyatları'na katılamayacak!
Alex De Minaur'nun Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.
Avusturyalı tenisçi Alex De Minaur Covid-19 testinin pozitif çıkması sebebiyle 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edemeyecek.
abc'nin haberine göre Avusturya Olimpiyat Komitesi, 22 yaşındaki genç tenisçinin 2020 Tokyo Olimpiyatları için zorunlu ön testinin yapıldığını ve testinin pozitif çıktığı açıkladı.
Ayrıca haberde, Alex De Minaur'un olimpiyatlara katılamadığı için çok üzgün olduğu kaydedildi.
Alex De Minaur'nun geçtiğimiz günlerde tenis dünyasının en prestijli turnuvası olan Wimbledon'da mücadele etmişti.
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