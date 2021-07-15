Novak Djokovic, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacak
Wimbledon'da şampiyonluğa ulaşan Novak Djokovic, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılacağını açıkladı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kala Novak Djokovic, oyunlara katılma kararı aldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Djokovic, "Küçük arkadaşım Koujirou'yu hayal kırıklığına uğratamam. Tokyo için uçak biletimi ayırttım ve olimpiyatlar için Sırbistan takımına katılmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.
Novak Djokovic son olarak Wimbledon'da Matteo Berrettini'yi mağlup ederek kariyerindeki 20. grand slam şampiyonluğuna elde etmişti.
ÇİN'DE BRONZ MADALYA KAZANDI
2008'de Çin'de düzenlenen olimpiyatlarda Novak Djokovic Jamer Blake'i 6-3, 7-6 ve 7-4'le mağlup ederek bronz madalyanın sahibi olmuştu.
Novak Djokovic'in paylaşımı:
Cannot disappoint my little friend Koujirou. I booked my flight for Tokyo and will proudly be joining #TeamSerbia for the Olympics. ???? pic.twitter.com/23TmSdvc4x— Novak Djokovic (@DjokerNole) July 15, 2021
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