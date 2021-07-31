Alex Teixeira Beşiktaş’la anlaşmaya vardı
Beşiktaş, serbest oyuncu statüsünde olan Alex Teixeira anlaştı.
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden ve transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Alex Teixeira transferinde sona yaklaştı.
TRT Spor’da yer alan haberde, Brezilyalı oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceği ve sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlı takımla sözleşme imzalayacağı belirtildi.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Haberde, Teixeira ile Beşiktaş’ın bir yılı opsiyonlu üç yıllık sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Son olarak Çin ligi takımlarından Jiangsu Suning’da forma giyen Brezilyalı orta saha, kulübüyle sözleşmesinin bitmesinin ardından ocak ayında takımdan ayrılmıştı.
Jiangsu Suning’da 153 maça çıkan Alex Teixeira 73 gol ve 43 asist kaydetti.
Beşiktaş, transfer döneminde şu ana kadar Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman ve Valentin Rosier’i kadrosuna kattı.
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