Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'nda ayrılık
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, teknik direktör Bahar Özgüvenç'le yollarını ayırdı
Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan antrenör Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Kararın gerekçesi ile ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "25 Eylül 2020 tarihinden beri Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı'mızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Bahar Özgüvenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız." denildi.
Açıklamada, hizmetleri için Özgüvenç'e teşekkür edildi.
Bahar Özgüvenç’e Teşekkür Ederizhttps://t.co/rNQRlrNHql— Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol (@BJKKadinFutbol) July 31, 2021
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