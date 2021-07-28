Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes'ten Fenerbahçe taraftarına cevap

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:14

Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig'in geçmişte Trabzonspor forması giyen Norveçli oyuncusu Alexander Sörloth'un kız arkadaşı Lena Selnes, kendisine sosyal medyadan mesaj gönderen bir Fenerbahçe taraftarına yanıt verdi.

Selnes, kendisine Instagram üzerinden "Fenerbahçe'ye gel" yazan taraftara "Hayır" yanıtını verdi.

2019-20 sezonunda Crystal Palace'tan kiralık olarak Trabzonspor forması giyen Sörloth, çıktığı 34 maçta 24 gol kaydetmişti.

Norveçli futbolcunun ismi, zaman zaman başta Trabzonspor olmak üzere Süper Lig ekipleri ile anılıyor.

Selnes'in taraftarla olan diyaloğu şu şekilde: