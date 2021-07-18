Fenerbahçe, eski Trabzonlu Sörloth için devrede

18 Temmuz 2021 Pazar, 00:44

Forvet hattını Serdar Dursun ile takviye eden Fenerbahçe’nin transfer edeceği diğer golcü merakla bekleniyor. Son olarak Parma’nın Danimarkalı futbolcusu Andreas Cornelius ile adı anılan sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamle seçeneğini de göz ardı etmiyor.

TRT Spor’un verdiği habere göre; Fenerbahçe, Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ile ilgileniyor. Norveçli futbolcu, geçen sezon 20 milyon Avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamadı.

Bundesliga’da 29 maçta şans bulan 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti, 2 gol pası verdi. Sörloth ile ilgili son kararı Leipzig’in yeni teknik direktörü Jesse Marsch verecek.

Kaynak: TRT Spor