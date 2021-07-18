Fenerbahçe, eski Trabzonlu Sörloth için devrede
Fenerbahçe, Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ile ilgileniyor.
Forvet hattını Serdar Dursun ile takviye eden Fenerbahçe’nin transfer edeceği diğer golcü merakla bekleniyor. Son olarak Parma’nın Danimarkalı futbolcusu Andreas Cornelius ile adı anılan sarı-lacivertliler, sürpriz bir hamle seçeneğini de göz ardı etmiyor.
TRT Spor’un verdiği habere göre; Fenerbahçe, Trabzonspor'da gol krallığı yaşayan Alexander Sörloth ile ilgileniyor. Norveçli futbolcu, geçen sezon 20 milyon Avro bonservis bedeliyle transfer olduğu Alman kulübünde beklentileri karşılayamadı.
Bundesliga’da 29 maçta şans bulan 25 yaşındaki santrfor, 5 gol kaydetti, 2 gol pası verdi. Sörloth ile ilgili son kararı Leipzig’in yeni teknik direktörü Jesse Marsch verecek.
Kaynak: TRT Spor
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