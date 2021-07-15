RB Leipzig’in yeni antrenörü Jesse March’tan Sörloth açıklaması

15 Temmuz 2021 Perşembe, 17:31

Julian Nagelsmann’ın takımdan ayrılarak Bayern Münih’in başına geçmesinin ardından RB Leipzig ile anlaşan Jesse March, yeni sezon öncesinde açıklamalarda bulundu.

Düzenlenen basın toplantısında oyuncuların durumları ile ilgili açıklama yaparken Beşiktaş ve Trabzonspor’un ilgilendiği iddia edilen Alexander Sörloth’a ilişkin de bilgiler verdi.

“HARİKA DURUMDA”

March Norveçli golcüyle ilgili, “Antrenmanlarda iyi durumda. Her gün çok iyi çalışıyor ve antrenmanlarda harika bir tavrı var. Zihinsel olarak kendini iyi hissediyor ve fiziksel durumu da çok iyi.” İfadelerini kullandı.,

Geçtiğimiz sezon Alman ekibinde 37 maça çıkan Sörloth, 6 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.

March ayrıca, sakatlığı sebebiyle EURO 2020’yi kaçıran Dominik Szoboszlai’nin de durumunu iyi olduğunu ve cumartesi günü oynanacak Az Alkmaar maçında forma giyebileceğini belirtti.







